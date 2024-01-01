Самые дешевые бензиновые Porsche 718 перестанут выпускать уже в 2025 году

Компания Porsche подтвердила, что производство 718 Cayman и 718 Boxster с двигателями внутреннего сгорания завершится в октябре 2025 года, сообщает car and driver.

Самые бюджетные модели немецкого бренда спортивных авто будут ликвидированы, чтобы освободить место в модельном ряду Porsche для будущих электромобилей 718 Cayman и Boxster.

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Впрочем, появление электрического преемника 718 остается неопределенным. Генеральный директор Оливер Блум заявил, что они появятся в "среднесрочной перспективе".

Ходят слухи, что полностью электрические 718-е будут доступны как с жесткой крышей, так и с кабриолетом, что соответствует моделям с бензиновым двигателем. Раймольд сказал, что он управлял полностью электрической заменой, и пообещал поклонникам, что удовольствие от управления 718-м никуда не исчезнет.

После ряда новых правил, которые вступили в силу в Европейском Союзе в начале этого года, Porsche прекратила выпуск платформы 718 с двигателями внутреннего сгорания вместе с внедорожником Macan с бензиновым двигателем. По словам Раймольда, ограниченная доступность запчастей для бензиновых версий, а также желание двигаться вперед, способствовали окончанию срока службы Macan с двигателем внутреннего сгорания.