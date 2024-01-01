Porsche SE может вернуться к выпуску военной техники

Тема военной техники для Porsche не нова. Если вернуться в оборонный бизнес, то это поможет преодолеть прошлогодний экономический кризис с чистым убытком в 20 миллиардов евро.

Сейчас о таком желании Porsche SE рассказал специализированный ресурс Militarnyi со ссылкой на немецкое издание Esut. Если Volkswagen имел в свое время сильные позиции в выпуске автомобильной техники, в т.ч. Kübelwagen (Volkswagen Typ 82), ставший легендой, то Porsche SE имел сильные позиции в танкостроительном секторе.

Читайте также Porsche готовит совершенно новый суперкар

Холдинг на жестких экономиях из кризиса не выйдет, поскольку частичное улучшение положения дел ситуацию не улучшит. Поэтому владельцы немецких автобрендов ищут пути возвращения в оборонпром.

В частности, концерн Volkswagen, частично принадлежащий холдингу Porsche SE, в марте уже заявил, что рассматривает возможность развернуть выпуск продукции для армии. Об этом редакция Авто24 писала почти три недели назад.

Внедорожник Porsche 597 из 50-х годов (вверху) во многом по элементам конструкции схож с легендарным Kübelwagen (Volkswagen Typ 82) времен Второй мировой войны (внизу). Фото: из открытых источников

В конце 50-х годов прошлого века компания Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH стала одним из разработчиков нового танка для Бундесвера, в частности его шасси. Это был знаменитый Leopard. Так вот шасси к нему – разработка именно Porsche.

Читайте также Porsche сокращает персонал из-за низкого спроса на их электромобили

Были попытки пробиться в секторе колесных внедорожников, но разработанный полноприводный автомобиль переднего края Porsche Type 597 в объявленном Бундесвером тендере проиграл – армейцы отдали предпочтение более дешевому DKW Munga.

Даже для настоящего времени Porsche 597 выглядит стильно. И те наработки после осовременивания могут лечь в основу уже нового внедорожника для военных задач. Фото: из открытых источников

Из услышанного и озвученного можно сделать вывод, что в сегменте танкостроения Porsche SE может тесно сотрудничать с Rheinmetall AG. Ведь конкурировать с ним слишком сложно. Однако в секторе военной колесной техники реальный шанс есть. Тем более, что это не потребует сложной переориентации технологического процесса.

Читайте также Porsche Cayenne хотели провезти в Украину без растаможки

К тому же холдинг обладает мощным кадровым потенциалом, начиная от разработчиков мирового уровня и заканчивая людьми квалифицированных рабочих профессий. И такой ориентир он может пройти без особых потуг.

И это будет прибыльнее вложенных в прошлом году инвестиций в стартап Quantum Systems, который разрабатывает дроны. Дело перспективное, учитывая потенциал автономных беспилотных систем на украинском театре боевых действий, но не столь прибыльное, как автомобильная отрасль.

Читайте также Porsche корректирует свои планы по электромобилям

Так что менеджеры Porsche SE относительно возможностей возвращения в оборонный бизнес сориентировались правильно. Тем более, что Европа в силу объективных и вполне понятных причин уже откровенно начинает в тендерах игнорировать выпущенную в США технику.