Швеция не будет закупать для Украины американскую военную технику

Новый пакет военной поддержки Украине достиг почти 16 млрд шведских крон, то есть примерно 1,39 млрд евро или 66,5 млрд грн.

В сочетании с ранее объявленной в 2025 году помощью общая военная поддержка Швеции Украины в этом году составляет 29,5 млрд шведских крон, или примерно 2,57 миллиарда евро, то есть 114,1 млрд грн.

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За этими цифрами мало кто заметил одно уточнение в одобренном документе. Из пресс-релиза правительства Швеции видно конкретную ссылку, где именно можно закупать нужное для Украины. Производители из США в этом перечне исчезли. Для правдивости стоит процитировать:

"Правительство намерено уполномочить Управление военной техники Швеции закупать оборонную технику шведской, скандинавской и европейской оборонной промышленности для обороны Украины в соответствии с потребностями страны".

Из этого можно сделать вывод, что один из крупнейших мировых доноров укрепления обороноспособности Украины уже не полагается на США как на союзника мирового сообщества в борьбе против российской агрессии. Вероятно, в правительственных кругах Европы зреет нечто подобное и ставку на американскую помощь мало кто делает.

Швеция передала в Украину боевые танки Stridsvagn 122, что является ее собственным вариантом Leopard 2A5. Фото: Генштаб ВСУ

После консультаций с украинской стороной шведы расставили приоритеты в номенклатуре закупок. Акцент делается на товарной группе, что может быть быстро доставлена и имеет решающее значение для оборонных операций Украины. Речь идет о бронетехнике, системах противовоздушной обороны, боеприпасы, системы спутниковой связи, пехотное снаряжение и тому подобное. Все это будет закупаться где угодно, но не у американских производителей.

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С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Швеция выделила Украине военную помощь на сумму примерно 80 млрд шведских крон, то есть 7,4 млрд евро. Только пакет транспортного транша на начальной стадии донатов насчитывает восемь очень результативных артиллерийских систем Archer (см. видео Военного телевидения Украины внизу), 50 боевых машин пехоты CV90 и десять основных боевых танков Stridsvagn 122, что является шведским вариантом Leopard 2A5.

Самоходка "Лучник" (Archer) в ВСУ оказалась результативной, на фронте входит в тройку лучших САУ Сил обороны. Фото: Безав Махмод, МО Швеции

Если сюда добавить сотни единиц грузовой техники транспортной логистики, машины скорой помощи, автобусы, строительную спецтехнику, то список получится большим. И это существенно улучшило обороноспособность Украины, поддержку ее социального сектора.

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Вероятно, что Швеция, как и Европа, уже настроилась на помощь Украине без непредсказуемой политики США. И эта поддержка в дальнейшем будет расти. Только в марте Министерство обороны Швеции получило поручение от своего правительства срочно приобрести и передать Украине 18 самоходных артсистем Archer, а также пять мобильных радиолокационных систем локации артиллерии типа Arthur.