Швеція не закуповуватиме для України американську військову техніку

Новий пакет військової підтримки Україні сягнув майже 16 млрд шведських крон, тобто приблизно 1,39 млрд євро або 66,5 млрд грн.

У поєднанні з раніше оголошеною у 2025 році допомогою загальна військова підтримка Швеції України цього року становить 29,5 млрд шведських крон, або приблизно 2,57 мільярда євро, тобто 114,1 млрд грн.

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За цими цифрами мало хто помітив одне уточнення у схваленому документі. З пресрелізу уряду Швеції видно конкретне посилання, де саме можна закуповувати потрібне для України. Виробники зі США в тому переліку щезли. Для правдивості варто процитувати:

"Уряд має намір уповноважити Управління військової техніки Швеції закуповувати оборонну техніку шведської, скандинавської та європейської оборонної промисловості для оборони України відповідно до потреб країни".

З цього можна зробити висновок, що один з найбільших світових донорів зміцнення обороноздатності України вже не покладається на США як на союзника світової спільноти у боротьбі проти російської агресії. Ймовірно, в урядових колах Європи зріє щось подібне і ставку на американську допомогу мало хто робить.

Швеція передала в Україну бойові танки Stridsvagn 122, що є її власним варіантом Leopard 2A5. Фото: Генштаб ЗСУ

Після консультацій з українською стороною шведи розставили пріоритети в номенклатурі закупівель. Акцент робиться на товарній групі, що може бути швидко доставлена та має вирішальне значення для оборонних операцій України. Йдеться про бронетехніку, системи протиповітряної оборони, боєприпаси, системи супутникового зв'язку, піхотне спорядження тощо. Все це буде закуповуватися будь-де, але не в американських виробників.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Швеція виділила Україні військову допомогу на суму приблизно 80 млрд шведських крон, тобто 7,4 млрд євро. Лише пакет транспортного траншу на початковій стадії донатів нараховує вісім дуже результативних артилерійських систем Archer (див. відео Військового телебачення України внизу), 50 бойових машин піхоти CV90 і десять основних бойових танків Stridsvagn 122, що є шведським варіантом Leopard 2A5.

Самохідка "Лучник" (Archer) у ЗСУ виявилася результативною, на фронті входить до трійки найкращих САУ Сил оборони. Фото: Безав Махмод, МО Швеції

Якщо сюди додати сотні одиниць вантажної техніки транспортної логістики, машини швидкої допомоги, автобуси, будівельну спецтехніку, то список вийде великим. І це суттєво покращило обороноздатність України, підтримку її соціального сектора.

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Ймовірно, що Швеція, як і Європа, вже налаштувалася на допомогу Україні без непередбачуваної політики США. І ця підтримка надалі буде зростати. Лише у березні Міністерство оборони Швеції отримало доручення від свого уряду терміново придбати й передати Україні 18 самохідних артсистем Archer, а також п’ять мобільних радіолокаційних систем локації артилерії типу Arthur.