Які системи ППО Швеція готує для передачі Україні

Цю звістку озвучили прем’єр Ульф Крістерссон, міністерка енергетики Ебба Буш та міністр освіти Йохан Персон. Як пише видання Svenska Dagbladet (SvD), загальна сума замовлених систем протиповітряної оборони сягнула 1,2 мільярда шведських крон.

Мова йде про два типи систем ППО. В першому випадку це переносний зенітно-ракетний комплекс Robot 70 п’ятого покоління від шведського розробника і виробника Saab Bofors Dynamics.

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Установка масою 35 кг вистрілює 15-кілограмові ракети (довжина 132 см, діаметр 10,6 см) на відстань до 9 км та по висоті повітряних цілей на 5000 метрів. Швидкість ракети Bolide становить 2 махи.

У другому випадку йдеться про зенітну установку Tridon Mk2 на самохідному колісному шасі, розроблену спеціально для боротьби з безпілотними та роботизованими комплексами.

Її головна особливість в мобільності: ходова база шестиколісної повнопривідної Scania дозволяє швидко знятися з місця й передислокуватися в зону визначеного службою спостереження ППО ймовірного маршруту польоту повітряної цілі.

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Вона також спроможна вражати наземні цілі. Tridon Mk2 має власні погодні датчики виявлення день/ніч, створені на основі системи Chess Dynamics Hawkeye EO та системи управління вогнем.

Тут стоїть базова 40-мм гармата Bofors. Вона має дальність стрільби в 12,5 км, може вражати цілі, починаючи від високошвидкісних ракет і винищувачів і закінчуючи звичайними БпЛА чи класичними бронетранспортерами.

Tridon Mk2 спроможний "приземляти" 40-мм гарматою навіть винищувачі, не кажучи вже про "мопеди" в небі та БТР на землі. Фото: BAE Systems

Продуктивність вражає – 300 пострілів за хвилину у максимальному темпі та 200 пострілів/хв у стандартному режимі ведення вогню.

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Поява таких мобільних зенітних установок та переносних комплексів помітно посилить вогневий потенціал мобільних груп та бойових підрозділів Сил оборони України. Щоправда, в повідомлення сказано про терміни постачань, йдеться лише про відкрите замовлення на закупівлю.