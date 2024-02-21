У нинішній транш входять бойові машини піхоти, швидкісні десантно-штурмові катери, засоби ППО, інша техніка та озброєння на понад 680 мільйонів доларів.

Саме така сума вказана в офіційному повідомленні сайту Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Щоправда, міністр оборони Швеції Пол Йонсон на вчорашньому, 20 лютого, брифінгу озвучив іншу цифру: "Пакет є найбільшим на сьогодні, вартістю 7,1 мільярда крон, і вручається напередодні другої річниці російської агресивної війни. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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Обидва джерела помилки не допустили. Якщо конвертувати названу суму, то це будуть згадані вище 680 мільйонів доларів або ж 26 169 432 800 гривень (двадцять шість мільярдів сто шістдесят дев’ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі вісімсот).

Названо й конкретні позиції з цього списку. Скажімо, у компанії BAE Systems замовлено 35 нових БМП CV90, з яких 25 машин фінансує уряд Данії, а 15 – Швеція. Тут – спільний донат двох країн.

Бойова машина піхоти CV90. Фото: militaryimages

До цього часу Україні поставлено 50 одиниць БМП CV90 більш ранніх модифікацій. Нині надійдуть не зі складу резерву, а новенькі БМП CV90 тієї ж модифікації, що виробляються для Нідерландів. Ймовірно, мова йде про CV9035NL MkIII, що має в якості основного озброєння 35-мм автоматичну гармату Bushmaster III із програмованими боєприпасами.

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Допоки не озвучено остаточної бойової комплектації бронетранспортерів CV90, оскільки в замовленні для армії Нідерландів зазначено комплекс озброєння CV9035NL MkIII, до складу якого входять ізраїльські протитанкові керовані ракети Spike, а також комплекс активного захисту Iron Fist. Чи будуть зазначені системи інтегровані до машин для України, уточнює сайт сайту Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ще невідомо.

Також повідомляється про постачання 10 штурмових катерів Stridsbåt 90 (Strb 90 H; CB90), 20 десантних катерів, переносні зенітно-ракетні комплекси типу Robot 70 (RBS 70), протитанкові ракети TOW, гранатомети з боєприпасами, ручні протитанкові гранатомети Carl Gustaf, артилерійські боєприпаси та ручні гранати.

Окрім перерахованого вище, до пакета ввійдуть машини швидкої допомоги та медичного обладнання.