Це найсучасніша артилерія та бронетехніка країн НАТО.

Збройні Сили України отримають колісні 155-мм гаубиці Archer (кількість невідома) та 50 бойових машин піхоти CV90. Про це 19 січня 2023 року заявив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон, повідомляє Cornucopia.

Це будуть гаубиці з числа тих 24, які раніше планувала придбати Норвегія. Щоправда, нині доступні лише 20 із цих систем, бо 4 використовуються для навчання та маркетингових потреб. Шведські медіа припускають, що Україна отримає дивізіон з 12 САУ Archer.

До речі Данія передала Україні усі свої САУ Caesar

САУ Archer – 155-мм гаубиця на шасі Volvo A30D 6×6. Одна з найсучасніших і найпросунутіших артсистем у світі. Поставки цієї техніки до шведської армії розпочалися лише в 2013 році.

Артилерійська частина Archer – гармата FH77B з довжиною ствола у 52 калібри. Її максимальна скорострільність становить до 9 пострілів на хвилину. Унікальний апарат заряджання дозволяє випустити 6 снарядів за 30 секунд за зміненими траекторіями. Дальність стрільби – 30 км звичайним снарядом, 40 – активно-реактивним і до 60 км – снарядом Excalibur.



Також Швеція надішле 50 бойових машин піхоти CV90. Найімовірніше, це буде версія CV9040 – основний вид цієї БМП, що стоїть на озброєнні ЗС Швеції.

CV9040 Збройних сил Швеції

CV90 (Combat Vehicle 90) – сімейство бойових машин розробки компаній BAE Systems і Bofors. Ці бойові машини поставляються шведській армії починаючи з 1993 року. CV90 перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів, а також у Чехії та Словаччині.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна 40-мм гарматою L70 Bofors. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів. У Швеції стоїть на озброєнні понад 500 таких БМП.

Шведський уряд також анонсував поставки в Україну додаткових протитанкових гранатометів NLAW.