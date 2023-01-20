Это самая современная артиллерия и бронетехника стран НАТО.

Вооруженные Силы Украины получат колесные 155-мм гаубицы Archer (количество неизвестно) и 50 боевых машин пехоты CV90. Об этом 19 января 2023 г. заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, сообщает Cornucopia.

Это будут гаубицы из тех 24 единиц, которые раньше планировала приобрести Норвегия. Правда, в настоящее время доступны только 20 из этих систем, потому что 4 используются для обучения и маркетинговых потребностей. Шведские медиа предполагают, что Украина получит дивизион из 12 САУ Archer.

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САУ Archer – 155-мм гаубица на шасси Volvo A30D 6x6. Одна из самых современных и продвинутых артсистем в мире. Поставки этой техники в шведскую армию начались только в 2013 году.

Артиллерийская часть Archer – пушка FH77B с длиной ствола в 52 калибра. Ее максимальная скорострельность составляет до 9 выстрелов в минуту. Уникальный аппарат зарядки позволяет выпустить 6 снарядов в 30 секунд по измененным траекториям. Дальность стрельбы – 30 км обычным снарядом, 40 – активно-реактивным и до 60 км – снарядом Excalibur.



Также Швеция пришлет 50 боевых машин пехоты CV90. Скорее всего, это будет версия CV9040 – основной вид этой БМП, стоящей на вооружении ВС Швеции.

CV9040 Вооруженных сил Швеции

CV90 (Combat Vehicle 90) – семейство боевых машин разработки компаний BAE Systems и Bofors. Эти боевые машины поставляются шведской армии с 1993 года. CV90 находится на вооружении скандинавских стран, Эстонии и Нидерландов, а также в Чехии и Словакии.

Боевая машина пехоты CV90 вооружена 40-мм пушкой L70 Bofors. Защита машины позволяет выдерживать попадание 30 мм снарядов. В Швеции стоит на вооружении более 500 таких БМП.

Шведское правительство также анонсировало поставки в Украину дополнительных противотанковых гранатометов NLAW.