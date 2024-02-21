В нынешний транш входят боевые машины пехоты, скоростные десантно-штурмовые катера, средства ПВО, другая техника и вооружение на более 680 миллионов долларов.

Именно такая сумма указана в официальном сообщении сайта Командования Объединенных Сил ВСУ.

Правда, министр обороны Швеции Пол Йонсон на вчерашнем, 20 февраля, брифинге озвучил другую цифру: "Пакет является крупнейшим на сегодня, стоимостью 7,1 миллиарда крон, и вручается накануне второй годовщины российской агрессивной войны. Мы продолжаем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

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Оба источника ошибки не допустили. Если конвертировать названную сумму, то это будут упомянутые выше 680 миллионов долларов или 26 169 432 800 гривен (двадцать шесть миллиардов сто шестьдесят девять миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот гривен).

Названы и конкретные позиции из этого списка. Скажем, у компании BAE Systems заказано 35 новых БМП CV90, из которых 25 машин финансирует правительство Дании, а 15 – Швеция. Здесь – совместный донат двух стран.

Боевая машина пехоты CV90. Фото: militaryimages

К настоящему времени Украине поставлено 50 единиц БМП CV90 более ранних модификаций. Сейчас машины поступят не из состава резерва, а новенькие БМП CV90 той же модификации, что производятся для Нидерландов. Вероятно, речь идет о CV9035NL MkIII, имеющей в качестве основного вооружения 35-мм автоматическую пушку Bushmaster III с программируемыми боеприпасами.

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Пока не озвучено окончательной боевой комплектации бронетранспортеров CV90, поскольку в заказе для армии Нидерландов указан комплекс вооружения CV9035NL MkIII, в состав которого входят израильские противотанковые управляемые ракеты Spike, а также комплекс активной защиты Iron Fist. Будут ли указанные системы интегрированы в машины для Украины, уточняет сайт сайта Командования Объединенных Сил ВСУ, еще неизвестно.

Также сообщается о поставках 10 штурмовых катеров Stridsbåt 90 (Strb 90 H; CB90), 20 десантных катеров. Еще в списке транша есть переносные зенитно-ракетные комплексы типа Robot 70 (RBS 70), противотанковые ракеты TOW, гранатометы с боеприпасами, ручные противотанковые гранатометы Carl Gustaf, артиллерийские боеприпасы и ручные гранаты.

Кроме вышеперечисленного, в пакет вошли машины скорой помощи и медицинское оборудование.