Швеція вироблятиме для ЗСУ техніку й озброєння в Україні

Уряд Швеції вже надав Україні 16 пакетів військової підтримки, спустошивши запаси на складах та у сховищах. Вихід бачиться у створення на території української промислової зони шведського виробництва. Про це повідомляє defence24.pl.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон у четвер, 15 серпня, заявив про ймовірність переходу від завезення до виробництва військової техніки в Україні. За його словами у просуванні такого проєкту вже з осені цього року допоможе присутність на території України Шведського агентства військових закупівель (FMV).

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"Завдяки виробництву ми посилимо підтримку України, не послаблюючи наших власних операційних можливостей", – підкреслив Джонсон.

На питання про можливу реакцію Росії на рішення шведської влади на пресконференції в Стокгольмі Йонсон відповів, що йдеться про присутність в Україні цивільного персоналу, а не військових. "Це державні службовці, які будуть співпрацювати з українською владою", – зазначив він.

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Глава Міноборони Швеції також повідомив, що в згаданий четвер набула чинності двостороння угода про співпрацю в оборонній сфері (DCA) між Швецією і США. Відповідно до нього американські військові отримують доступ до 17 баз, аеропортів і портів на території Швеції.

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Угода включає, серед іншого: тимчасове перебування американської армії у Швеції та зберігання зброї на випадок кризи чи війни. Ці кроки важливі, тому що вони дозволяють "швидше отримати допомогу", підкреслив Джонсон.