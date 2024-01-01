Шведи передають Києву усі свої бронетранспортери PBV 302 та дуже цінний SAAB

Про цей намір сьогодні, 29 травня, вийшло повідомлення на урядовому сайті Швеції. Грошова вартість безоплатного для Києва траншу становить 13,3 млрд шведських крон, тобто 50,7 млрд грн (50 774 587 873 грн). Це рекордний пакет допомоги з початку повномасштабного російського вторгнення.

В пакеті озброєнь – літак повітряного спостереження та управління (ASC 890) марки SAAB – саме так, автомобілі під цим брендом вже не випускаються, а літаки – є. Окрім того, Швеція відправляє в Україну весь свій запас бронетранспортерів PBV 302 для підтримки українських бригад.

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Також будуть артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше наданої техніки.

І хоча БТР PbV 302 були виведені з лінійних військ і стояли на складах резерву, оскільки їм на заміну прийшли більш сучасні CV90, ці гусеничні машини стануть у нагоді. Адже це своєрідний аналог американського бронетранспортера M113.

БТР PbV 302 після подолання водойми. Ілюстративне фото з сайту wikiwiki.jp

Маючи вагу понад 12 т, ця броньована машина-амфібія розрахована на захист від 20-мм гармат. Зі штатного озброєння тут також 20-мм автоматична гармата HS804 плюс стрілецька зброя десанту, який може вести вогонь через бокові люки.

Екіпаж тут з трьох осіб – водій, який сидить попереду, командир та навідник гармати, чиї місця позаду нього. 10 бійців десанту розміщуються на повздовжніх лавах обличчям один до одного (5+5), вхід та вихід через задні двостулкові двері.

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Щодо силового потенціалу, то двигун і трансмісія знаходяться під підлогою машини. 312-сильний дизель Volvo TDH 100C компанії Volvo розроблявся для швидкісних патрульних катерів, але в наземній машині він доволі гарно вписався

Усю техніку Швеція доставить в Україну в справному стані.