Шведы передают Киеву все свои бронетранспортеры PBV 302 и очень ценный SAAB

Об этом намерении сегодня, 29 мая, вышло сообщение на правительственном сайте Швеции. Денежная стоимость безвозмездного для Киева транша составляет 13,3 млрд шведских крон, то есть 50,7 млрд грн (50 774 587 873 грн). Это рекордный пакет помощи с начала полномасштабного российского вторжения.

В пакете вооружений – самолет воздушного наблюдения и управления (ASC 890) марки SAAB – именно так, автомобили под этим брендом уже не выпускаются, а самолеты – есть. Кроме того, Швеция отправляет в Украину весь свой запас бронетранспортеров PBV 302 для поддержки украинских бригад.

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Также будут артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее предоставленной техники.

И хотя БТР PbV 302 были выведены из линейных войск и стояли на складах резерва, поскольку им на замену пришли более современные CV90, эти гусеничные машины пригодятся. Ведь это своеобразный аналог американского бронетранспортера M113.

БТР PbV 302 после преодоления водоема. Иллюстративное фото с сайта wikiwiki.jp

При весе более 12 т, эта бронированная машина-амфибия рассчитана на защиту от 20-мм пушек. Из штатного вооружения здесь также 20-мм автоматическая пушка HS804 плюс стрелковое оружие десанта, который может вести огонь через боковые люки.

Экипаж здесь из трех человек – водитель, который сидит впереди, командир и наводчик пушки, чьи места позади него. 10 бойцов десанта размещаются на продольных скамьях лицом друг к другу (5+5), вход и выход через заднюю двустворчатую дверь.

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Что касается силового потенциала, то двигатель и трансмиссия находятся под полом машины. 312-сильный дизель Volvo TDH 100C компании Volvo разрабатывался для скоростных патрульных катеров, но в наземной машине он довольно хорошо вписался

Всю технику Швеция доставит в Украину в исправном состоянии.