БМП CV90 поступают в Украину, но пока в предыдущей версии

Штаб-квартира BAE Systems действительно 21 мая подписала контракт с Управлением оборонного материального обеспечения Швеции FMV на новые машины CV9035 MkIIIC. Об этом сообщается на официальной странице производителя техники.

Кроме изготовления машин, Швеция получит "соответствующую интегрированную материально-техническую поддержку", то есть гарантийное и сервисное сопровождение закупленных БМП.

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В сообщении четко указано, что "новый контракт предоставит новые модели CV90 для пополнения флота шведской армии. Эти новые CV9035 MkIIIC заменят машины CV9040, подаренные Украине правительством Швеции".

Как видим, здесь конкретно говорится о том, что наши союзники восстанавливают современной техникой парк машин, прореженный поставкой "сороковок" в Украину.

При этом BAE Systems делает хороший маркетинговый ход и надеется на распространение опыта, потому что "контракт даст возможность другим странам присоединиться к закупке CV90MkIIIC", то есть намек правительствам других стран заказывать на заводе новейшие машины, а старые высвобождать для Украины.

"Эти новые CV9035 MkIIIC расширят возможности как шведской, так и украинской армии и обеспечат экипажам улучшенную боевую осведомленность, повышенную мобильность, защиту и смертоносность", - подытожил Томми Густафссон-Раск, управляющий директор компании BAE Systems Hägglunds, разрабатывающей и производящей CV90.

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Что касается CV9035, то их Украина получит, но по другому контракту – техника намного лучше предыдущей версии CV9040. Новички CV9035 MkIIIC имеют 35-мм автоматическую пушку Bushmaster III, которая обеспечивает большую огневую мощь, чем 40-мм пушка Bofors в CV9040C. Машина разработана с повышенной живучестью и мобильностью, интегрируя новейшую электронную архитектуру для поддержки будущих модернизаций.

Кстати, Forbes со ссылкой на экспертов отмечает, что бронированные машины пехоты CV90 могут стать лучшими БМП российско-украинской войны.