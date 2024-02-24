БМП CV90 надходять в Україну, але поки в попередній версії

Штаб-квартира BAE Systems дійсно 21 травня підписала контракт з Управлінням оборонного матеріального забезпечення Швеції FMV на нові машини CV9035 MkIIIC. Про це повідомляється на офіційній сторінці виробника техніки.

Окрім виготовлення машин, Швеція отримає "відповідну інтегровану матеріально-технічну підтримку", тобто гарантійний та сервісний супровід закуплених БМП.

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В повідомленні чітко зазначено, що "новий контракт надасть нові моделі CV90 для поповнення флоту шведської армії. Ці нові CV9035 MkIIIC замінять машини CV9040, подаровані Україні урядом Швеції".

Як бачимо, тут конкретно йдеться про те, що наші союзники відновлюють сучасною технікою парк машин, проріджений постачанням "сороковок" до України.

При цьому BAE Systems робить гарний маркетинговий хід і сподівається на поширення досвіду, бо "контракт дасть можливість іншим країнам приєднатися до закупівлі CV90MkIIIC", тобто натяк урядам інших країн замовляти на заводі новітні машини, а старіші вивільняти для України.

"Ці нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведської, так і української армії та забезпечать екіпажам покращену бойову обізнаність, підвищену мобільність, захист і смертоносність", — підсумував Томмі Густафссон-Раск, керуючий директор компанії BAE Systems Hägglunds, що розробляє та виробляє CV90.

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Щодо CV9035, то їх Україна отримає, але за іншим контрактом – техніка набагато краща за попередню версію CV9040. Новачки CV9035 MkIIIC мають 35-мм автоматичну гармату Bushmaster III, яка забезпечує більшу вогневу міць, ніж 40-мм гармата Bofors у CV9040C. Автомобіль розроблено з підвищеною живучістю та мобільністю, інтегруючи новітню електронну архітектуру для підтримки майбутніх модернізацій.

До речі, Forbes з посиланням на експертів зазначає, що броньовані машини піхоти CV90 можуть стати найкращими БМП російсько-української війни.