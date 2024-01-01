Швеция будет производить для ВСУ технику и вооружение в Украине

Правительство Швеции уже предоставило Украине 16 пакетов военной поддержки, опустошив запасы на складах и в хранилищах. Выход видится в создании на территории украинской промышленной зоны шведского производства. Об этом сообщает defence24.pl.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон в четверг, 15 августа, заявил о вероятности перехода от завоза к производству военной техники в Украине. По его словам, в продвижении такого проекта уже с осени этого года поможет присутствие на территории Украины Шведского агентства военных закупок (FMV).

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"Благодаря производству мы усилим поддержку Украины, не ослабляя наших собственных операционных возможностей", – подчеркнул Джонсон.

На вопрос о возможной реакции России на решение шведских властей на пресс-конференции в Стокгольме Йонсон ответил, что речь идет о присутствии в Украине гражданского персонала, а не военных. "Это государственные служащие, которые будут сотрудничать с украинскими властями", – отметил он.

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Глава Минобороны Швеции также сообщил, что в упомянутый четверг вступило в силу двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере (DCA) между Швецией и США. В соответствии с ним американские военные получают доступ к 17 базам, аэропортов и портов на территории Швеции.

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Соглашение включает, среди прочего: временное пребывание американской армии в Швеции и хранение оружия на случай кризиса или войны. Эти шаги важны, потому что они позволяют "быстрее получить помощь", подчеркнул Джонсон.