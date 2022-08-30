Швеция предоставит Украине пакет помощи, в который войдут артиллерийские установки Archer. Что это за техника и чем она отличается от других западных аналогов?

Самоходная артиллерийская установка FH77 BW L52 Archer (в переводе с английского – “Лучник”) принята на вооружение армии Швеции в 2013 году. Это разработка многоцелевой 155-мм САУ на основе пушки FH77, хорошо себя зарекомендовавшей во время длительной эксплуатации в войсках. Техническую реализацию проекта осуществила известная шведская компания Bofors, впоследствии запустившая “Лучников” в серийное производство.

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Колесная САУ Archer имеет довольно большие размеры. Максимальная длина боевой машины превышает 14 метров, а ширина – 3 метра. Без использования турели Protector высота самоходки составляет 3,3 метра, а после установки боевого модуля увеличивается примерно на 60 см. Боевая масса САУ Archer не превышает 30 тонн. Габариты и вес самоходной артиллерийской установки FH77BW L52 позволяют перевозить ее как по железной дороге, так и военнотранспортными самолетами Airbus A400M.

Двигатель и экипаж защищает противопулевое бронирование

САУ Archer базируется на шасси автомобиля Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Шасси оснащается дизельным двигателем мощностью 340 лошадиных сил, что позволяет развивать максимальную скорость на шоссе до 65 км/ч. Как утверждает разработчик, колесное шасси может двигаться по снегу глубиной до одного метра, а в случае повреждения колес, в том числе при взрыве, “Лучник” еще в течение некоторого времени способен продолжать движение.

В передней части шасси размещается моторный отсек и кабина экипажа. Двигатель и экипаж закрыты противопулевым бронированием, что соответствует уровню 2 стандарта НАТО STANAG 4569. В кабине расположены рабочие места для трех или четырех членов экипажа. В зависимости от характера выполняемых задач в нем может быть один или два оператора вооружения. При этом механик-водитель и командир постоянно входят в состав экипажа. На крыше кабины экипажа есть место для установки дистанционно управляемой турели Protector с пулеметом.

Над задней осью шасси расположены механизмы подъема и поворота пушечной башни. Механизмы САУ позволяют наводить оружие по вертикали в диапазоне углов от 0° до +70°. Из-за особенностей колесного шасси углы горизонтальной наводки ограничены: САУ Archer может обстреливать цели в переднем секторе шириной 150° (75° вправо и влево от оси).

Для стабилизации машины при ведении огня используется двойной аутригер (выносная опора) в задней части шасси.

В производном положении пушечный модуль возвращается в нейтральное положение, опуская ствол гаубицы в специальный лоток, прикрывающийся крышками. В то же время во время перевода САУ в производное положение противооткатные устройства оружия перемещают ствол в крайнее заднее положение, что позволяет уложить его в лоток.

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Два механизма зарядки

Основными элементами оснастки башни являются механизмы зарядки. По имеющимся данным, вместо единой системы САУ Archer использует два взаимодействующих друг с другом механизма.

Один из них подает 155-мм снаряды. Вместимость механизированной укладки – 21 снаряд.

Вторая система зарядки оперирует металлическими зарядами, поставляемыми в виде цилиндрических блоков со сгорающей оболочкой. Укладка башни самоходки Archer содержит 126 блоков с металлическим зарядом. При использовании транспортно-зарядной машины с грузовым краном на полную загрузку боекомплекта уходит около восьми минут.

В зависимости от поставленной задачи, экипаж САУ Archer может увеличивать или уменьшать общее количество метательных смесей, изменяя количество помещаемых в пушку зарядов. При максимальном количестве метательных зарядов самоходная гаубица Archer способна отправить снаряд в цель на дальность до 30 километров. Использование активно-реактивных боеприпасов увеличивает дальность стрельбы до 40 км, а корректируемого типа Excalibur – до 60 км.

“Лучник” также может вести огонь прямой наводкой, но в таком случае эффективная дальность стрельбы не превышает 2 000 метров.

9 выстрелов в минуту

Механизмы зарядки пушки обеспечивают скорострельность до 8 – 9 выстрелов в минуту. При необходимости экипаж самоходки может вести огонь в режиме MRSI (так называемый шквал огня), в течение небольшого времени производя шесть выстрелов. На отстрел полного боекомплекта (21 выстрел) уходит не более трех минут. Причем часть приготовлений к ведению огня самоходка может производить еще на пути к позиции, благодаря чему первый выстрел происходит уже через 30 секунд после остановки машины в необходимой точке маршрута.

За это время опускается аутригер и приводится в боевое положение башня. После выполнения огневого задания экипаж переводит боевую машину в производное положение и покидает позицию. На подготовку к уходу с позиции так же уйдет около 30 секунд.