Главные преимущества польских самоходных артиллерийских установок – скорость, мобильность, комфорт, инерциальная система наведения.

Артиллеристы, сменившие советский "Гиацинт" на польский САУ Krab, рассказывают о различиях в работе нового вооружения.

– Здесь инерциальная система наведения, пушка самостоятельно определяет свое положение. Ввели цифры в планшет – и все, – рассказывает командир батареи Артем.

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Гаубица “Краба” оснащена 155-мм пушкой с длиной ствола 52 калибра, двухкамерным дульным тормозом и полуавтоматической системой заряжания. Максимальная дальность стрельбы – 40 км. Благодаря автоматизированному наведению с разных точек под одну цель есть возможность работать не в звене.

– Это увеличивает живучесть подразделения, потому что пушки могут рассредоточиваться на поле боя, но прицельно стрелять в одну и ту же цель. С точностью попадания у нас также очень хорошо. Уничтожаем все, – дополняет Артем.

По словам ребят, у Krab все максимально автоматизировано. Есть возможность за 10 секунд выпускать три снаряда, которые прилетят в одну цель. Кроме того, броня САУ достаточно надежна.

– Прямо под нашими машинами были разрывы, но Krab выдержал и ничего не случилось. Работают по сей день. Есть преимущества в маскировке, их не нужно выставлять в линию, – рассказывает водитель Владислав.

Заявленная максимальная скорострельность пушки составляет 6 выстрелов в минуту. На практике, в боевых условиях, ребятам удавалось делать 4 выстрела за 60 секунд. Весит польский Krab 48 тонн, несмотря на это является достаточно маневренным.

– Здесь коробка автомат и руль, а не рычаги, как на советских машинах. Едет Krab быстрее и более управляемый. Я развивал скорость 70 километров в час. Что говорить, это новая техника, все исправно и никаких нюансов не было. Правда, гребни между катками меньше, чем на советских образцах, но пока болота преодолевали, труднопроходимые места переезжали, – говорит водитель САУ.

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– Я пересел на Krab с “Гиацинта”. Здесь все для людей, видно, что разработчики думали об условиях и комфорте военных, которые будут работать на технике. Подогрев, кондиционирование, пространство – все есть, – дополняет Артем.

Ребята рассказали, что в комплектацию входит даже пароварка-чайник. А программное обеспечение уменьшило физическую нагрузку на наших артиллеристов, которые без устали уничтожают врага и уверены в победе.

– Ситуация напряженная, но мы привыкли. Стабильно наступаем и они стабильно наступают. Но, обо мне, у нас более удачные действия, потому что имеем новую и лучшую технику, которая точно стреляет. Победа будет только за нами, иначе никак. Все люди за нас, вся Украина. Другие страны, которые нам помогают, тоже за нас. Поэтому боевой дух у нас на порядок выше, чем у врага. Думаю, это все закончится через несколько месяцев. Видно, что у оккупантов не хватает сил, – поделился мыслями командир Евгений.