Головні переваги польських самохідних артилерійських установок - швидкість, мобільність, комфорт, інерціальна система наведення.

Артилеристи, які змінили радянський “Гіацинт” на польський САУ Krab, розповідають про відмінності у роботі нового озброєння.

— Тут інерціальна система наведення, гармата самостійно визначає своє положення. Ввели цифри в планшет – і все, — розповідає командир батареї Артем.

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Гаубиця “Крабу” оснащена 155-мм гарматою з довжиною ствола 52 калібру, двокамерним дульним гальмом та напівавтоматичною системою заряджання. Максимальна дальність стрільби — 40 км. Завдяки автоматизованому наведенню з різних точок під одну ціль є можливість працювати не в ланці.

— Це збільшує живучість підрозділу, бо гармати можуть розосереджуватися на полі бою, але прицільно стріляти в одну й ту ж ціль. З точністю влучання у нас також дуже добре. Знищуємо все, — доповнює Артем.

За словами хлопців, у Krab все максимально автоматизовано. Є змога за 10 секунд випускати три снаряди, які прилетять в одну ціль. Крім того, броня САУ достатньо надійна.

— Прямо під нашими машинами були розриви, але Krab витримав і нічого не трапилося. Працюють донині. Є переваги в маскуванні, їх не потрібно виставляти в лінію, — розповідає водій Владислав.

Заявлена максимальна скорострільність гармати становить 6 пострілів за хвилину. На практиці, в бойових умовах, хлопцям вдавалося робити 4 постріли за 60 секунд. Важить польський Krab 48 тонн, попри це є досить маневреним.

— Тут коробка автомат і кермо, а не важелі, як на радянських машинах. Їде Krab швидше та більш керований. Я розвивав швидкість 70 кілометрів на годину. Що говорити, це нова техніка, все справне й ніяких нюансів не було. Щоправда, гребні між катками менші, ніж на радянських зразках, але поки болота долали, важкопрохідні місця переїжджали, — каже водій САУ.

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— Я пересів на Krab із “Гіацинта”. Тут все для людей, видно, що розробники думали про умови та комфорт військових, які працюватимуть на техніці. Підігрів, кондиціонування, простір — все є, — доповнює Артем.

Хлопці розповіли, що в комплектацію входить навіть пароварка-чайник. А програмне забезпечення зменшило фізичне навантаження на наших артилеристів, які невтомно нищать ворога й упевнені в перемозі.

— Ситуація напружена, але ми звикли. Стабільно наступаємо й вони стабільно наступають. Але, про мене, у нас більш вдалі дії, бо маємо новішу та кращу техніку, яка точно стріляє. Перемога буде тільки за нами, інакше ніяк. Усі люди за нас, вся Україна. Інші країни, які нам допомагають, теж за нас. Тож бойовий дух у нас на порядок вищий, ніж у ворога. Думаю, це все закінчиться через кілька місяців. Видно, що в окупантів не вистачає сил, — поділився думками командир гармати Євгеній.