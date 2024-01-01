Какие системы ПВО Швеция готовит для передачи Украине

Это известие озвучили премьер Ульф Кристерссон, министр энергетики Эбба Буш и министр образования Йохан Персон. Как пишет издание Svenska Dagbladet (SvD), общая сумма заказанных систем противовоздушной обороны достигла 1,2 миллиарда шведских крон.

Речь идет о двух типах систем ПВО. В первом случае это переносной зенитно-ракетный комплекс Robot 70 пятого поколения от шведского разработчика и производителя Saab Bofors Dynamics.

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Установка массой 35 кг выстреливает 15-килограммовые ракеты (длина 132 см, диаметр 10,6 см) на расстояние до 9 км и по высоте воздушных целей на 5000 метров. Скорость ракеты Bolide составляет 2 маха.

Во втором случае речь идет о зенитной установке Tridon Mk2 на самоходном колесном шасси, разработанной специально для борьбы с беспилотными и роботизированными комплексами.

Ее главная особенность в мобильности: ходовая база шестиколесной полноприводной Scania позволяет быстро сняться с места и передислоцироваться в зону определенного службой наблюдения ПВО вероятного маршрута полета воздушной цели.

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Она также способна поражать наземные цели. Tridon Mk2 имеет собственные погодные датчики обнаружения день/ночь, созданные на основе системы Chess Dynamics Hawkeye EO и системы управления огнем.

Здесь стоит базовая 40-мм пушка Bofors. Она имеет дальность стрельбы в 12,5 км, может поражать цели, начиная от высокоскоростных ракет и истребителей и заканчивая обычными БпЛА или классическими бронетранспортерами.

Tridon Mk2 способен "приземлять" 40-мм пушкой даже истребители, не говоря уже о "мопедах" в небе и БТР на земле. Фото: BAE Systems

Производительность поражает – 300 выстрелов в минуту в максимальном темпе и 200 выстрелов/мин в стандартном режиме ведения огня.

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Появление таких мобильных зенитных установок и переносных комплексов заметно усилит огневой потенциал мобильных групп и боевых подразделений Сил обороны Украины. Правда, в сообщении сказано о сроках поставок, говорится только об открытом заказе на закупку.