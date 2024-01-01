Законодателем моды на 34-метровые фуры становится Швеция

На дороги Швеции выходит первый 34-метровый грузовик почтовиков. Длинномерная фура длиннее синего кита и имеет на 30 процентов большую от классических почтовых машин грузоподъемность. Об этом пишет на своем сайте PostNord.

Такая технология доставки означает меньшее количество рейсов, но большую тоннажность доставленного груза. Будет меньше выбросов и, что для владельца автопарка важно, лучше сохранится ресурс машины и прицепных систем. Длинномер в составе магистрального тягача Volvo и прицепов будет доставлять почтовые грузы между Гетеборгом и Эребру.

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Наборы длиной 34,5 метра становятся популярными в Швеции. Такой спрос начал расти после изменения нормативных актов 1 декабря 2023 года. 34-метровые автопоезда общим весом до 74 тонн завершили свой тестовый период и теперь навсегда разрешены для движения на дорогах Швеции.

Для таких фур также определены отдельные участки дорог, которые охватывают преимущественно юг страны, а также один маршрут вдоль всего восточного побережья.

Первый автопоезд 34-метровой длины появился в автопарке PostNord в середине июня. Сейчас завершено обучение водителей и длинная 34-метровая фура должна выйти на регулярные рейсы.

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По предварительным расчетам, такое длинное транспортное средство на 1 куб. м груза будет потреблять на 4-6 процентов меньше топлива, чем классические 25-метровые фуры. Поэтому, будут меньшие затраты на приобретение солярки и меньшие выбросы CO 2 .

Фото/видео: PostNord