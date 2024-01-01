Законодавцем моди на 34-метрові фури стає Швеція

На дороги Швеції виходить перша 34-метрова вантажівка поштовиків. Довгомірна фура довша за синього кита і має на 30 відсотків більшу вантажність від класичних поштових машин. Про це пише на своєму сайті PostNord.

Така технологія доставлення означає меншу кількість рейсів, але більшу тоннажність доставленого вантажу. Буде менше викидів і, що для власника автопарку важливо, краще збережеться ресурс машини та причіпних систем. Довгомір у складі магістрального тягача Volvo та низки причепів доставлятиме поштові вантажі між Гетеборгом і Еребру.

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Набори довжиною 34,5 метра стають популярними у Швеції. Такий попит почав зростати після зміни нормативних актів 1 грудня 2023 року. 34-метрові автопоїзди загальною вагою до 74 тонн завершили свій тестовий період і тепер назавжди дозволені для руху на дорогах Швеції.

Для таких фур також визначено окремі ділянки доріг, які охоплюють переважно південь країни, а також один маршрут уздовж усього східного узбережжя.

Перший автопоїзд 34-метрової довжини з’явився в автопарку PostNord у середині червня. Нині завершено навчання водіїв і довжелезна 34-метрова фура має вийти на регулярні рейси.

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За попередніми розрахунками, такий довгий транспортний засіб на 1 куб. м вантажу споживатиме на 4-6 відсотків менше палива, ніж класичні 25-метрові фури. Отож, будуть менші затрати на придбання солярки та менші викиди CO 2 .

Фото/відео: PostNord