Міноборони Швеції отримало наказ уряду закупити Україні САУ Archer

За повідомленням урядового сайту Швеції, постачання мобільних РЛС Arthur планується почати в нинішньому році, а САУ Archer – у наступному. Це вчора,13 березня, по обіді прозвучало на прес-конференції в Карлскозі за участю міністра оборони Пола Йонсона.

Зазначається, що самохідки Archer (Лучник) українським артилеристам уже відомі. Раніше Швеція передала ЗСУ вісім таких гаубиць на шасі автомобіля Volvo A30D з колісною формулою 6×6. Їх операційне застосування отримало схвальні відгуки в українських воїнів.

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Шасі Volvo A30D комплектується дизельним двигуном потужністю 340 к.с. Такого силового потенціалу для 30-тонної машини з гарматною установкою та боєзапасом цілком достатньо, навіть є невеличкий запас.

Для розгортання самохідки в операційний режим екіпажу потрібно хвилина-півтори, а добре навченому розрахунку – 30 секунд. Робочі місця трьох або чотирьох членів екіпажу розміщені в кабіні. Вона, як і моторний відсік, має бронювання проти стрілецької зброї та уламків гранат, мін чи снарядів (2-й рівень НАТО Stanag 4569).

І хоча у гаубиці є стандартна башта, артилеристи під час стрільби перебувають на робочих місцях в кабіні. Вся робота з управління тут дистанційна.

Навіть за бажання вести вогонь вручну, умовно кажучи, паспортної продуктивності артилеристи не досягли б, бо тут скорострільність одна з кращих у світі. Причина зрозуміла – 8-9 пострілів за хвилину в ручному виконанні стрільби не досягти.

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В автоматичному режимі MRSI (шквальний вогонь) можна за короткий проміжок часу виконати шість пострілів. Повний боєкомплект з 21 пострілу гармата у стандартному режимі виробляє за 3 хвилини.

Згаданий контрбатарейний радарний комплекс Arthur може розміщуватися як на гусеничному, так і на колісному шасі. В Україні такі установки вже є.

Найменша ходова під станцію з радарним комплексом змонтована на шасі гусеничного всюдихода Bandvagn 206.

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Станція може вираховувати місцеперебування ворожих гаубиць на відстані 20-25 км і 120-мм мінометів на відстані 35-40 км з круговою вірогідною похибкою 0,35%.

Радар спроможний одночасно фіксувати до сотні цілей за хвилину, а також відстежувати політ снарядів та обчислювати точки влучання для коригування власної артилерії.

Окрім військового пакета, уряд Швеції оголосив вчора, 13 березня, про транш гуманітарної допомоги для підтримки в Україні енергопостачання, охорони здоров’я, розмінування, безпечного навчання дітей у школах, професійного навчання жінок тощо.

Сума за цим проєктом на 2025 рік становить 1,41 млрд шведських крон (5,75 млрд грн), які фінансуються шляхом перерозподілу в рамках цьогорічного бюджету допомоги.