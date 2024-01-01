Минобороны Швеции получило приказ правительства закупить Украине САУ Archer

По сообщению правительственного сайта Швеции, поставки мобильных РЛС Arthur планируется начать в нынешнем году, а САУ Archer – в следующем. Это вчера,13 марта, после обеда прозвучало на пресс-конференции в Карлскозе с участием министра обороны Пола Йонсона.

Отмечается, что самоходки Archer (Лучник) украинским артиллеристам уже известны. Ранее Швеция передала ВСУ восемь таких гаубиц на шасси автомобиля Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Их операционное применение получило положительные отзывы в украинских воинов.

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Шасси Volvo A30D комплектуется дизельным двигателем мощностью 340 л.с. Такого силового потенциала для 30-тонной машины с пушечной установкой и боезапасом вполне достаточно, даже есть небольшой запас.

Для развертывания самоходки в операционный режим экипажу требуется минута-полторы, а хорошо обученному расчету – 30 секунд. Рабочие места трех или четырех членов экипажа размещены в кабине. Она, как и моторный отсек, имеет бронирование против стрелкового оружия и обломков гранат, мин или снарядов (2-й уровень НАТО Stanag 4569).

И хотя у гаубицы есть стандартная башня, артиллеристы во время стрельбы находятся на рабочих местах в кабине. Вся работа по управлению здесь дистанционная.

Даже при желании вести огонь вручную, условно говоря, паспортной производительности артиллеристы не достигли бы, поскольку здесь скорострельность одна из лучших в мире. Причина понятна – 8-9 выстрелов в минуту в ручном исполнении стрельбы не достичь.

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В автоматическом режиме MRSI (шквальный огонь) можно за короткий промежуток времени выполнить шесть выстрелов. Полный боекомплект из 21 выстрела пушка в стандартном режиме расходует за 3 минуты.

Упомянутый контрбатарейный радарный комплекс Arthur может размещаться как на гусеничном, так и на колесном шасси. В Украине такие установки уже есть.

Самая маленькая ходовая под станцию с радарным комплексом смонтирована на шасси гусеничного вездехода Bandvagn 206.

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Станция может высчитывать местонахождение вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км с круговой вероятной погрешностью 0,35%.

Радар способен одновременно фиксировать до сотни целей в минуту, а также отслеживать полет снарядов и вычислять точки попадания для корректировки собственной артиллерии.

Кроме военного пакета, правительство Швеции объявило вчера, 13 марта, о транше гуманитарной помощи для поддержки в Украине энергоснабжения, здравоохранения, разминирования, безопасного обучения детей в школах, профессионального обучения женщин и тому подобное.

Сумма по этому проекту на 2025 год составляет 1,41 млрд шведских крон (5,75 млрд грн), которые финансируются путем перераспределения в рамках нынешнего бюджета помощи.