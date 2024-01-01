Porsche SE може повернутись до випуску військової техніки

Тема воєнної техніки для Porsche не нова. Якщо повернутися в оборонний бізнес, то це допоможе подолати торішню економічну кризу з чистим збитком у 20 мільярдів євро.

Нині про таке бажання Porsche SE розповів спеціалізований ресурс Militarnyi з посиланням на німецьке видання Esut. Якщо Volkswagen мав свого часу сильні позиції у випуску автомобільної техніки, в т.ч. Kübelwagen (Volkswagen Typ 82), що став легендою, то Porsche SE мав сильні позиції у танкобудівному секторі.

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Холдинг на жорстких заощадженнях з кризи не вийде, оскільки часткове поліпшення стану справ ситуацію не покращить. Тож власники німецьких автобрендів шукають шляхи повернення в оборонпром.

Зокрема, концерн Volkswagen, який частково належить холдингу Porsche SE, у березні вже заявив, що розглядає можливість розгорнути випуск продукції для армії. Про це редакція Авто24 писала майже три тижні тому.

Позашляховик Porsche 597 з 50-х років (вгорі) багато в чому за елементами конструкції схожий з легендарним Kübelwagen (Volkswagen Typ 82) часів Другої світової війни (внизу). Фото: з відкритих джерел

Наприкінці 50-х років минулого століття компанія Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH стала одним з розробників нового танка для Бундесверу, зокрема його шасі. Це був знаменитий Leopard. Так от шасі до нього – розробка саме Porsche.

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Були спроби пробитися в секторі колісних позашляховиків, але розроблений повнопривідний автомобіль переднього краю Porsche Type 597 в оголошеному Бундесвером тендері програв – армійці віддали перевагу дешевшому DKW Munga.

Навіть для сьогодення Porsche 597 виглядає стильно. І ті напрацювання після осучаснення можуть лягти в основу уже нового позашляховика для воєнних завдань. Фото: з відкритих джерел

З почутого та озвученого можна зробити висновок, що в сегменті танкобудування Porsche SE буде тісно співпрацювати з Rheinmetall AG. Адже конкурувати з ним надто складно. Однак у секторі військової колісної техніки реальний шанс є. Тим паче, що це не вимагатиме складної переорієнтації технологічного процесу.

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До того ж холдинг володіє потужним кадровим потенціалом, починаючи від розробників світового рівня і закінчуючи людьми кваліфікованих робітничих професій. І такий орієнтир він може пройти без особливих потуг.

І це буде прибутковіше за вкладені торік інвестиції в стартап Quantum Systems, який розробляє дрони. Справа перспективна, враховуючи потенціал автономних безпілотних систем на українському театрі бойових дій, але не настільки прибуткова, як автомобільна галузь.

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Так що менеджери Porsche SE щодо можливостей повернення в оборонний бізнес зорієнтувалися правильно. Тим паче, що Європа через об’єктивні й цілком зрозумілі причини уже відверто починає в тендерах ігнорувати випущену в США техніку.