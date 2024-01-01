Найдешевші бензинові Porsche 718 перестануть випускати вже у 2025 році

Компанія Porsche підтвердила, що виробництво 718 Cayman та 718 Boxster з двигунами внутрішнього згоряння завершиться у жовтні 2025 року, повідомляє car and driver.

Найбюджетніші моделі німецького бренду спортивних авто будуть ліквідовані, щоб звільнити місце в модельному ряді Porsche для майбутніх електромобілів 718 Cayman та Boxster.

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Втім, поява електричного наступника 718 залишається невизначеною. Генеральний директор Олівер Блум заявив, що вони з'являться в «середньостроковій перспективі».

Ходять чутки, що повністю електричні 718-ті будуть доступні як з жорстким дахом, так і з кабріолетом, що відповідає моделям з бензиновим двигуном. Раймольд сказав, що він керував повністю електричною заміною, і пообіцяв шанувальникам, що задоволення від керування 718-м нікуди не зникне.

Після низки нових правил, які набули чинності в Європейському Союзі на початку цього року, Porsche припинила випуск платформи 718 з двигунами внутрішнього згоряння разом із позашляховиком Macan з бензиновим двигуном. За словами Раймольда, обмежена доступність запчастин для бензинових версій, а також бажання рухатися вперед, сприяли закінченню терміну служби Macan з двигуном внутрішнього згоряння.