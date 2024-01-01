Lexus показав оновлений електричний кросовер RZ

У Брюсселі відбулася світова прем'єра оновленого Lexus RZ. Електричний кросовер отримав оновлення які забезпечують вищу потужність, покращений контроль та глибшу залученість водія у процес скерування.

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Серед технічних інновацій головною можна назвати застосування електронної системи кермування Lexus (steer-by-wire) зі штурвалом замість керма. Кут повороту від нейтрального положення до крайнього лівого або правого положення складає приблизно 200 градусів.

Обіцяють, що попри відсутність фізичного зв'язку між кермом та колесами водій отримує відповідний зворотний зв'язок за допомогою електричних сигналів, що зводить до мінімуму неприємні вібрації на кермі.

У оновленій лінійці моделі вперше представлено модифікацію F SPORT. Повноприводний RZ 550e є найпотужнішим RZ, пропонуючи нові враження від керування електромобілем завдяки Lexus Interactive Manual Drive. Ця електронна технологія забезпечує віртуальне ручне перемикання передач.

Нова лінійка RZ буде представлена з трьома різними варіантами потужності:

RZ 350e із 224 к.с./165 кВт,

RZ 500e із 380 к.с./280 кВт

RZ 550e F SPORT із 408 к.с/300 кВт.

Тягова здатність повноприводного RZ збільшилася вдвічі. Тепер він може буксирувати причіп масою до 1 500 кг.