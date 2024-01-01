Новий Lexus LX 2025 року суттєво виріс в ціні

Як повідомляє Carscoops, тепер новою базовою комплектацією у США є LX Premium. Порівняно з минулорічним аналогом, цей варіант зріс в ціні на 5 985 доларів. Список оснащення розширився новою бездротовою зарядною станцією для смартфона, а також, як каже Lexus, кузов авто став більш жорстким.

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Інженери переналаштували систему рульового керування, аби забезпечити кращу керованість. LX Premium оснащений світлодіодними фарами, підніжками з освітленням, люком, 20-дюймовими дисками та електроприводом дверей багажника. В салоні водія інформуватиме 12,3-дюймова цифрова панель та дисплей мультимедіа з такою ж діагоналлю.

Є також окремий 7-дюймовий екран для керування клімат-контролем та системою Multi-Terrain Select. LX Premium отримав підігрів керма, а також передні сидіннями з підігрівом і вентиляцією, підігрів сидінь другого ряду та електропривід для складання третього ряду.

Усі моделі LX стандартно оснащені системою безпеки Lexus Safety System+ 3.0, що включає всі передові системи допомоги водієві. Як і у минулорічної моделі, в лінійці є версії LX 600 F Sport Handling за 113 850 доларів і LX 600 Luxury за 115 850 доларів. Вони ідентичні зі своїми попередників, але мають підвищення цін на 6725 і 6985 доларів відповідно.

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Під капотом LX600 встановлено 3,4-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом, який видає 415 к.с. й 649 Нм крутного моменту й працює в парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач і стандартною системою повного приводу з центральним диференціалом із блокуванням. Позашляховик розганяється з 0 до 100 км/год за 6,9 секунди та може досягати максимальної швидкості у 209 км/год.

Водночас гібридний LX 700h значно відрізняється від стандартної моделі. Він трохи довший за звичайну модель і оснащений гібридною силовою установкою, яка складається з 3,4-літрового V6 з подвійним турбонаддувом, 10-ступеневою автоматичної коробки передач, електродвигуна та нікель-метал-гідридної батареї.

Потужність установки становить 463 к.с. й 790 Нм крутного моменту, що дозволяє автівці досягати першої сотні всього за 6,4 секунди. Вартість гібрида стартує від 115 350 доларів. Він доступний у стандартній комплектації Overtrail, що відрізняється наявністю блокувань диференціалів, 18-дюймовими дисками з шинами для бездоріжжя та іншими позашляховими акцентами.

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Інші переваги включають всепогодні підкладки для підлоги та інвертор змінного струму потужністю 2400 Вт. Клієнти також можуть замовити гібридну версію і в інших комплектаціях. У варіанті оснащення Ultra Luxury в салоні будуть встановлені чотири окремих крісла з усіма преміальними опціями.