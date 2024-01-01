Lexus TX отримав нову комплектацію та переглянуту вартість

Як повідомляє Autoevolution, перший в історії трирядний позашляховик від Lexus, який, фактично, є більш преміальним аналогом Toyota Grand Highlander, отримав нову комплектацію для 2025 модельного року.

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Як і модель від Toyota, TX заснований на платформі TNGA-K й збирається у Сполучених Штатах на заводі TMMI у Прінстоні, Індіана. Однак, вартість Toyota Grand Highlander стартує від 43 320 доларів за модель 2024 року, тоді як ціна Lexus TX 2024 модельного року становить $55 050 за варіант TX 350 з переднім приводом і потужністю 275 кінських сил.

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Водночас вартість повнопривідної моделі починається від 56 650 доларів. Також є моделі Premium і Luxury з переднім або повним приводом, а також гібридні варіанти TX 500h F Sport Performance Premium і Luxury й унікальний гібридний TX 550h+ Luxury AWD за 78 050 доларів.

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Для 2025 модельного року компанія Lexus вирішила підвищити початкову рекомендовану ціну до $56 490 за базовий варіант. Крім того, Lexus TX 2025 року отримав новий рівень комплектації F Sport Handling, який пропонується виключно у варіанті TX 350 AWD.

Нова версія оснащена стандартною адаптивною змінною підвіскою, системою допомоги при паркуванні з автоматичним гальмуванням, панорамним скляним дахом, сидіннями третього ряду з електроприводом і вентиляцією передніх сидінь.

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Впізнати новинку можна за спеціальною виготовленою на замовлення передньою частиною, інакшою задньою панеллю, чорними рейлінгами на даху, темною хромованою окантовкою вікон, чорними кришками дзеркал та 22-дюймовими легкосплавними дисками з оздобленням Matte Black.

У салоні новий Lexus TX 350 AWD F Sport Handling 2025 року має такі нові елементи, як підігрів і шкіряне кермо, алюмінієві педалі та накладки на пороги, а також окремі крісла другого ряду, тож фактично, кросовер має місце лише для шести осіб. Таким чином, завдяки новому рівню комплектації, трирядний позашляховик Lexus TX має сім варіантів оснащення.

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До слова, варіанти силових агрегатів та трансмісії залишаються незмінними. Є базовий 2,4-літровий рядний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, яким оснащено TX 350 FWD й AWD, гібридний 2,4-літровий турбодвигун для TX 500h із сумарною потужністю 366 кінських сил й 550 Нм крутного моменту, а також потужний плагін TX 550h+ потужністю 404 к.с гібрид, який оснащено акумулятором на 18,1 кВт-год. Його достатньо, аби подолати 50 км на електротязі.