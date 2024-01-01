Lexus RZ 2025 тепер коштує менше "Тойоти"

Як повідомляє Carscoops, Lexus RZ 2025 модельного року подешевшав на 11 200 доларів, порівняно з його попередником, завдяки новій версії початкового рівня. Новинка отримала назву 300e й має непогане оснащення.

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Зокрема, попри свій статус базової моделі, автівка отримала світлодіодні фари, датчик дощу, 18-дюймові диски, двоколірне покриття, передні сидіння NuLuxe з підігрівом і електрорегулюванням у 10 напрямках з боку водія. До них приєднується телескопічне кермо з електроприводом нахилу, двозонна система клімат-контролю та 14-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Інші особливості включають бездротовий зарядний пристрій для смартфона та аудіосистему з десятьма динаміками. Також кросовер отримав набір систем допомоги водієві Lexus Safety System+ 3.0, що включає адаптивний круїз-контроль, систему визначення смуги руху та попередження про виїзд зі смуги руху з допоміжним керуванням.

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Інші функції безпеки включають систему виявлення й розпізнавання дорожніх знаків, систему попередження про зіткнення з функцією виявлення пішоходів і систему моніторингу сліпих зон із попередженням про перехресний рух ззаду.

Автомобіль має батарею ємністю 72,8 кВт-год, яка живить єдиний електромотор на передній осі потужністю 204 к.с. й 265 Нм крутного моменту. Це дозволяє RZ 300e розганятися від 0 до 100 км/год за 7,4 секунди й розвивати максимальну швидкість в 159 км/год. Lexus каже, що базова модель може подолати 428 км за циклом EPA на одному заряді.

Окрім цього, RZ 450 також отримає новий варіант початкового рівня, що матиме таке ж обладнання, як згадано вище. Його ціна починатиметься від 48 675 доларів. Ключовою відмінністю є менший акумулятор на 71,4 кВт-год й система повного приводу з двома електромоторами загальною потужністю 312 “коней”.

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В такому виконанні кросовер досягає першої сотні за п’ять секунд, але запас ходу різко падає 354 км. До слова, вартість версії RZ 300e Premium значно знижується з $55 175 до $48 175. Подібним чином, ціна на RZ 450e Premium падає з $59 875 до $52 875.