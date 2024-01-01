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Lexus RZ 2025 тепер коштує менше "Тойоти"

Електричний кросовер наразі доступний за початковою вартістю від 43 975 доларів. Це означає, що модель від Lexus наразі на 490 доларів дешевше, ніж Toyota bZ4X 2024 року.
Lexus RZ 2025 суттєво подешевшав: подробиці - Auto24

ФОТО: Lexus|

Lexus RZ e300 2025

Данило Северенчук
logo18 листопада, 15:20
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Як повідомляє Carscoops, Lexus RZ 2025 модельного року подешевшав на 11 200 доларів, порівняно з його попередником, завдяки новій версії початкового рівня. Новинка отримала назву 300e й має непогане оснащення.

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Зокрема, попри свій статус базової моделі, автівка отримала світлодіодні фари, датчик дощу, 18-дюймові диски, двоколірне покриття, передні сидіння NuLuxe з підігрівом і електрорегулюванням у 10 напрямках з боку водія. До них приєднується телескопічне кермо з електроприводом нахилу, двозонна система клімат-контролю та 14-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

Інші особливості включають бездротовий зарядний пристрій для смартфона та аудіосистему з десятьма динаміками. Також кросовер отримав набір систем допомоги водієві Lexus Safety System+ 3.0, що включає адаптивний круїз-контроль, систему визначення смуги руху та попередження про виїзд зі смуги руху з допоміжним керуванням.

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Інші функції безпеки включають систему виявлення й розпізнавання дорожніх знаків, систему попередження про зіткнення з функцією виявлення пішоходів і систему моніторингу сліпих зон із попередженням про перехресний рух ззаду.

Автомобіль має батарею ємністю 72,8 кВт-год, яка живить єдиний електромотор на передній осі потужністю 204 к.с. й 265 Нм крутного моменту. Це дозволяє RZ 300e розганятися від 0 до 100 км/год за 7,4 секунди й розвивати максимальну швидкість в 159 км/год. Lexus каже, що базова модель може подолати 428 км за циклом EPA на одному заряді.

Окрім цього, RZ 450 також отримає новий варіант початкового рівня, що матиме таке ж обладнання, як згадано вище. Його ціна починатиметься від 48 675 доларів. Ключовою відмінністю є менший акумулятор на 71,4 кВт-год й система повного приводу з двома електромоторами загальною потужністю 312 “коней”.

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В такому виконанні кросовер досягає першої сотні за п’ять секунд, але запас ходу різко падає 354 км. До слова, вартість версії RZ 300e Premium значно знижується з $55 175 до $48 175. Подібним чином, ціна на RZ 450e Premium падає з $59 875 до $52 875.

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