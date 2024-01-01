Lexus представив оновлений седан ES

Поточна модель сьомого покоління перебуває на конвеєрі вже шостий рік й тому компанія Lexus вирішила оновити її, аби вона могла впевнено конкурувати на ринку. Новинка була представлена в Китаї, проте, як очікується, оновлений ES незабаром дебютує і на інших ринках.

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Седан отримав перероблену передню частину. Матричні світлодіодні фари були переглянуті та поєднані з оновленою решіткою радіатора, яка звужується до капота, нагадуючи стилістику більшого Lexus RX, тоді як задні ліхтарі отримали переглянуту графіку та світлову панель на всю ширину кузова. Водночас в салоні змін значно більше.

Найбільш помітним оновленням є новий 14-дюймовий сенсорний дисплей із двома поворотними ручками, інтегрованими для керування кліматом та медіа, який замінює попередній 12,3-дюймовий екран. Також є перероблений селектор коробки передач, оновлена система голосового керування та нові варіанти обробки салону.

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Силовий агрегат та трансмісію авто залишили без змін. Лінійка складається з базової версії ES 200, що оснащена 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 170 к.с., й гібриду ES 300h, який має 2,5-літровий двигун з одним електромотором із загальною потужністю 215 “коней”. Обидві конфігурації працюють в парі з CVT. Потужність передається виключно на передні колеса.

Оновлений Lexus ES вже доступний для замовлення в Китаї, адже перші екземпляри надійшли до місцевих дилерських центрів. Вартість моделі початкового рівня стартує від ¥299 900 ($41 492) й досягає 488 900 ¥ (67 759 доларів) за флагманську версію ES 300h Executive Edition.