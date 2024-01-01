Lexus представил обновленный седан ES

Текущая модель седьмого поколения находится на конвейере уже шестой год и поэтому компания Lexus решила обновить ее, чтобы она могла уверенно конкурировать на рынке. Новинка была представлена в Китае, однако, как ожидается, обновленный ES вскоре дебютирует и на других рынках.

Читайте также: Lexus RX 2025 модельного года выходит на рынок США

Седан получил переработанную переднюю часть. Матричные светодиодные фары были пересмотрены и объединены с обновленной решеткой радиатора, которая сужается к капоту, напоминая стилистику большего Lexus RX, тогда как задние фонари получили пересмотренную графику и световую панель на всю ширину кузова. В то же время в салоне изменений значительно больше.

Наиболее заметным обновлением является новый 14-дюймовый сенсорный дисплей с двумя поворотными ручками, интегрированными для управления климатом и медиа, который заменяет предыдущий 12,3-дюймовый экран. Также есть переработанный селектор коробки передач, обновленная система голосового управления и новые варианты отделки салона.

Также интересно: Lexus LX получил флагманскую гибридную версию

Силовой агрегат и трансмиссию авто оставили без изменений. Линейка состоит из базовой версии ES 200, оснащенной 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 170 л.с., и гибрида ES 300h, который имеет 2,5-литровый двигатель с одним электромотором с общей мощностью 215 “лошадей”. Обе конфигурации работают в паре с CVT. Мощность передается исключительно на передние колеса.

Обновленный Lexus ES уже доступен для заказа в Китае, ведь первые экземпляры поступили в местные дилерские центры. Стоимость модели начального уровня стартует от ¥299 900 ($41 492) и достигает 488 900 ¥ (67 759 долларов) за флагманскую версию ES 300h Executive Edition.