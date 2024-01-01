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Lexus RX 2025 модельного года выходит на рынок США

Компания Lexus официально представила обновленный кроссовер RX. Модель 2025 года получила новый вариант внешнего оформления Black Line Special Edition, новую комплектацию F Sport Design и улучшенное оснащение других версий.
Новый Lexus RX 2025 дебютировал в США - Auto24

ФОТО: Lexus|

Lexus RX 2025 модельного года

Даниил Северенчук
logo28 августа, 10:29
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Как передает Infocar, кроссовер RX является самой популярной машиной в модельном ряду производителя в США. Новая версия Black Line Special Edition отличается черными акцентами, которых немало по всему кузову.

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Салон также имеет черное исполнение, как и 21-дюймовые диски. Тираж лимитированного издания Black Line Special Edition будет ограничен 500 экземплярами. Кроме этого, новинка также может похвастаться новой эксклюзивной комплектацией F Sport Design, которая доступна исключительно для RX 350 и RX 350h.

Она базируется на топовом уровне оснащения Premium, однако отличается отделкой из черного дерева и 21-дюймовыми колесными дисками. Новый Lexus RX имеет широкую линейку силовых агрегатов. Базовый RX 350 использует 2,4-литровый турбированный мотор мощностью 279 л.с.

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Lexus RX 350h имеет гибридную систему общей мощностью 249 л.с., а гибрид RX 500h F Sport Performance имеет мощность в 371 л.с. В то же время RX 450h+ с гибридной силовой установкой, подключаемой к сети, которая представляет собой 2,5-литровый мотор и батарею емкостью 18,1 кВт-ч, имеет 308 л.с. Автопроизводитель раскроет стоимость моделей позже.

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