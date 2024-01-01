Что известно о новом суперкаре Lexus с V8

Lexus вскоре может представить преемника LFA, ведь готовит гоночный автомобиль GR GT3. Согласно правилам омологации, для допуска авто к соревнованиям, автопроизводитель должен представить его серийную версию.

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Дизайнеры Carscoops создали собственную визуализацию будущей новинки. По слухам будущая серийная модель получит название LFR. Автомобиль будет иметь характерные черты внешности спортивного прототипа, за исключением экстремальных аэродинамических крыльев.

На этих неофициальных рендерах спорткар имеет стиль GR GT3, который совмещен с элементами дизайна концепции Lexus Electrified Sports. Результатом такого симбиоза является купе с длинным элегантным капотом, дополненный большой передней решеткой радиатора и агрессивными светодиодными фарами.

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Точной информации о силовом агрегате пока нет. Эксперты предполагают, что Lexus оснастит модель базовой трансмиссией гоночного GR GT3. Шпионские кадры свидетельствуют о том, что в основе гоночного автомобиля лежит V8 с двойным турбонаддувом, который также может иметь гибридную технологию.