Що відомо про новий суперкар Lexus з V8

Lexus незабаром може презентувати наступника LFA, адже готує гоночний автомобіль GR GT3. Згідно з правил омологації, для допуску авто до змагань, автовиробник має представити його серійну версію.

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Дизайнери Carscoops створили власну візуалізацію майбутньої новинки. За чутками майбутня серійна модель отримає назву LFR. Автомобіль матиме характерні риси зовнішності спортивного прототипу, за винятком екстремальних аеродинамічних крил.

На цих неофіційних рендерах спорткар має стиль GR GT3, який поєднано з елементами дизайну концепції Lexus Electrified Sports. Результатом такого симбіозу є купе з довгим елегантним капотом, що доповнений великою передньою решіткою радіатора та агресивними світлодіодними фарами.

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Точної інформації про силовий агрегат наразі немає. Експерти припускають, що Lexus оснастить модель базовою трансмісією гоночного GR GT3. Шпигунські кадри свідчать про те, що в основі гоночного автомобіля лежить V8 з подвійним турбонаддувом, який також може мати гібридну технологію.