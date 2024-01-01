Lexus LBX отримав 300-сильий двигун

Lexus LBX створений на основі Toyota Yaris Cross, Одна це черговий кросовер, який має дуже цікаву та потужну силову установку.

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Після одноразової презентації в січні на Токійському автосалоні 2024 року спритний кросовер тепер продається в Японії. Так, він має той самий силовий агрегат G16E-GTS, який спочатку дебютував у GR Yaris кілька років тому. Це 1,6-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом, потужністю 300 кінських сил, що встановлюється на гарячі хетчі.

Подібно до Yaris 2024 GR він пропонується як з шестиступінчастою механічною, так і з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Lexus обіяє розгін від сотні за 5,2 секунди не уточнюючи якою саме трансмісією. Втім, в нещодавньому тесті GR Yaris продемонстрував майже однакові показники розгону з двома коробками передач.

Як і гарячі хетчбеки, LBX Morizo RR має лише повний привод. Він їздить на 19-дюймових кованих колесах з шинами 235/45 R19.

Lexus модернізував гальма, щоб відповідати доданій потужності, і додав дещо агресивніший обвіс разом із подвійним вихлопом, щоб відокремити його від стандартного LBX. Усередині LBX Morizo RR отримав передні сидіння з розвиненою боковою підтримкою, і оригінальну ручку перемикання передач.

Lexus хоче 6 500 000 ієн ($41 600) за гагачий кросовер незалежно від вибору трансмісії. Існує також версія «Bespoke Build» з додатковими параметрами налаштування за ціною 7 200 000 ієн (46 000 доларів). Спеціальне видання обмежене 100 одиницями, які пропонуються лише через систему лотереї. Поставки клієнтам у Японії розпочнуться наприкінці серпня.

LBX є першою моделлю не від Toyota, яка отримала крихітний, але потужний трициліндровий двигун. В ідеалі він знайде свій шлях під капотом більш спортивного автомобіля, який буде легшим за хетчбеки та цей кросовер.