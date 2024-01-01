Lexus LBX получил 300-сильный двигатель

Lexus LBX создан на основе Toyota Yaris Cross, Одна это очередной кроссовер, который имеет очень интересную и мощную силовую установку.

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После одноразовой презентации в январе на Токийском автосалоне 2024 года шустрый кроссовер теперь продается в Японии. Так, он имеет тот же силовой агрегат G16E-GTS, который сначала дебютировал в GR Yaris несколько лет назад. Это 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 300 лошадиных сил, устанавливаемый на горячие хэтчи.

Подобно Yaris 2024 GR он предлагается как с шестиступенчатой механической, так и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Lexus обещает разгон от сотни за 5,2 секунды не уточняя какой именно трансмиссией. Впрочем, в недавнем тесте GR Yaris продемонстрировал почти одинаковые показатели разгона с двумя коробками передач.

Как и горячие хэтчбеки, LBX Morizo RR имеет только полный привод. Он ездит на 19-дюймовых кованых колесах с шинами 235/45 R19.

Lexus модернизировал тормоза, чтобы соответствовать добавленной мощности, и добавил несколько более агрессивный обвес вместе с двойным выхлопом, чтобы отделить его от стандартного LBX. Внутри LBX Morizo RR получил передние сиденья с развитой боковой поддержкой, и оригинальную ручку переключения передач.

Lexus хочет 6 500 000 иен ($41 600) за гагачий кроссовер независимо от выбора трансмиссии. Существует также версия "Bespoke Build" с дополнительными параметрами настройки по цене 7 200 000 иен (46 000 долларов). Специальное издание ограничено 100 единицами, которые предлагаются только через систему лотереи. Поставки клиентам в Японии начнутся в конце августа.

LBX является первой моделью не от Toyota, которая получила крошечный, но мощный трехцилиндровый двигатель. В идеале он найдет свой путь под капотом более спортивного автомобиля, который будет легче хэтчбеки и этот кроссовер.