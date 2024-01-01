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Lexus RX 2025 модельного року виходить на ринок США

Компанія Lexus офіційно представила оновлений кросовер RX. Модель 2025 року отримала новий варіант зовнішнього оформлення Black Line Special Edition, нову комплектацію F Sport Design і поліпшене оснащення інших версій.
Новий Lexus RX 2025 дебютував у США - Auto24

ФОТО: Lexus|

Lexus RX 2025 модельного року

Данило Северенчук
logo28 серпня, 12:29
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Як передає Infocar, кросовер RX є найпопулярнішою автівкою у модельному ряду виробника в США. Нова версія Black Line Special Edition відрізняється чорними акцентами, яких чимало по всьому кузову.

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Салон також має чорне виконання, як і 21-дюймові диски. Тираж лімітованого видання Black Line Special Edition буде обмежений 500 екземплярами. Окрім цього, новинка також може похизуватися новою ексклюзивною комплектацією F Sport Design, яка доступна виключно для RX 350 і RX 350h.

Вона базується на топовому рівні оснащення Premium, проте відрізняється оздобленням з чорного дерева та 21-дюймовими колісними дисками. Новий Lexus RX має широку лінійку силових агрегатів. Базовий RX 350 використовує 2,4-літровий турбований мотор потужністю 279 к.с.

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Lexus RX 350h має гібридну систему загальною потужністю 249 к.с., а гібрид RX 500h F Sport Performance має потужність в 371 к.с. Водночас RX 450h+ з гібридною силовою установкою, що підключається до мережі, яка являє собою 2,5-літровий мотор і батарею ємністю 18,1 кВт-год, має 308 к.с. Автовиробник розкриє вартість моделей згодом.

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