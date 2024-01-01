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Lexus LX получил флагманскую гибридную версию

Японский автопроизводитель представил электрифицированный вариант своего внедорожника, который будет занимать роль топовой версии. Кроме этого, линейка оснащения также пополнилась вариантом для бездорожья.
Официально представлен гибридный Lexus LX 700h: фото - Auto24

ФОТО: Lexus|

Lexus LX 700h

Даниил Северенчук
logo10 октября, 17:00
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Как сообщает Motor1, новая версия получила название LX 700h. Стандартному 3,4-литровому двигателю V6 с двойным турбонаддувом добавили параллельную гибридную систему. Инженеры Lexus встроили стартер-генератор между двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Это отличает LX 700h от других моделей Lexus с последовательными гибридными установками, ведь позволяет кроссоверу двигаться исключительно благодаря работе двигателя внутреннего сгорания, в случае выхода из строя гибридной системы.

Генератор питает вспомогательную 12 В батарею, тогда как стартер используется только в момент запуска двигателя и обеспечивает его независимый пуск. Компания предоставила аккумуляторному блоку защиту от воды, чтобы не уменьшать внедорожные возможности автомобиля.

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Кроме этого, компания добавила новую комплектацию Overtrail со стандартными блокировками переднего и заднего дифференциалов, которые дополняют центральную блокировку. LX 700h Overtrail “обут” в вездеходные шины 265/70 R18, или резину для грязи/снега 265/65 R18, в зависимости от региона, где он будет продаваться.

Автопроизводитель не раскрывает данных о мощности силовой установки. Известно лишь, что вес внедорожника составляет 2780 кг. Компания также говорит, что инженеры изменили крепления двигателя, усилили сопротивление радиатора и переместили запасное колесо, чтобы разместить батарею.

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Новинка поставляется вместе с новой 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, иными передними сиденьями и встроенной беспроводной зарядкой для смартфона. Ожидается, что в продажу новинка поступит в конце этого года.

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