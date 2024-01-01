Lexus LX получил флагманскую гибридную версию

Как сообщает Motor1, новая версия получила название LX 700h. Стандартному 3,4-литровому двигателю V6 с двойным турбонаддувом добавили параллельную гибридную систему. Инженеры Lexus встроили стартер-генератор между двигателем и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Это отличает LX 700h от других моделей Lexus с последовательными гибридными установками, ведь позволяет кроссоверу двигаться исключительно благодаря работе двигателя внутреннего сгорания, в случае выхода из строя гибридной системы.

Генератор питает вспомогательную 12 В батарею, тогда как стартер используется только в момент запуска двигателя и обеспечивает его независимый пуск. Компания предоставила аккумуляторному блоку защиту от воды, чтобы не уменьшать внедорожные возможности автомобиля.

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Кроме этого, компания добавила новую комплектацию Overtrail со стандартными блокировками переднего и заднего дифференциалов, которые дополняют центральную блокировку. LX 700h Overtrail “обут” в вездеходные шины 265/70 R18, или резину для грязи/снега 265/65 R18, в зависимости от региона, где он будет продаваться.

Автопроизводитель не раскрывает данных о мощности силовой установки. Известно лишь, что вес внедорожника составляет 2780 кг. Компания также говорит, что инженеры изменили крепления двигателя, усилили сопротивление радиатора и переместили запасное колесо, чтобы разместить батарею.

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Новинка поставляется вместе с новой 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, иными передними сиденьями и встроенной беспроводной зарядкой для смартфона. Ожидается, что в продажу новинка поступит в конце этого года.