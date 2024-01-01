Lexus LX отримав флагманську гібридну версію

Як повідомляє Motor1, нова версія отримала назву LX 700h. Стандартному 3,4-літровому двигуну V6 з подвійним турбонаддувом додали паралельну гібридну систему. Інженери Lexus вмонтували стартер-генератор між двигуном та 10-ступеневою автоматичною коробкою передач.

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Це відрізняє LX 700h від інших моделей Lexus з послідовними гібридними установками, адже дозволяє кросоверу рухатись виключно завдяки роботі двигуна внутрішнього згорання, в разі виходу з ладу гібридної системи.

Генератор живить допоміжну 12 В батарею, тоді як стартер використовується лише в момент запуску двигуна й забезпечує його незалежний пуск. Компанія надала акумуляторному блоку захист від води, аби не зменшувати позашляхові можливості автівки.

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Окрім цього, компанія додала нову комплектацію Overtrail зі стандартними блокуваннями переднього та заднього диференціалів, які доповнюють центральне блокування. LX 700h Overtrail “взутий” у всюдихідні шини 265/70 R18, або гуму для бруду/снігу 265/65 R18, залежно від регіону, де він буде продаватись.

Автовиробник не розкриває даних про потужність силової установки. Відомо лише, що вага позашляховика становить 2780 кг. Компанія також каже, що інженери змінили кріплення двигуна, посили опору радіатора та перемістили запасне колесо, аби розмістити батарею.

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Новинка поставляється разом із новою 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, інакшими передніми сидіннями та вбудованою бездротовою зарядкою для смартфона. Очікується, що у продаж новинка надійде наприкінці цього року.