Lexus RZ 2025 теперь стоит меньше "Тойоты"

Как сообщает Carscoops, Lexus RZ 2025 модельного года подешевел на 11 200 долларов, по сравнению с его предшественником, благодаря новой версии начального уровня. Новинка получила название 300e и имеет неплохое оснащение.

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В частности, несмотря на свой статус базовой модели, автомобиль получил светодиодные фары, датчик дождя, 18-дюймовые диски, двухцветное покрытие, передние сиденья NuLuxe с подогревом и электрорегулировкой в 10 направлениях со стороны водителя. К ним присоединяется телескопический руль с электроприводом наклона, двухзонная система климат-контроля и 14-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Другие особенности включают беспроводное зарядное устройство для смартфона и аудиосистему с десятью динамиками. Также кроссовер получил набор систем помощи водителю Lexus Safety System+ 3.0, включающий адаптивный круиз-контроль, систему определения полосы движения и предупреждения о выезде из полосы движения с вспомогательным управлением.

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Другие функции безопасности включают систему обнаружения и распознавания дорожных знаков, систему предупреждения о столкновении с функцией обнаружения пешеходов и систему мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади.

Автомобиль имеет батарею емкостью 72,8 кВт-ч, которая питает единственный электромотор на передней оси мощностью 204 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Это позволяет RZ 300e разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды и развивать максимальную скорость в 159 км/ч. Lexus говорит, что базовая модель может преодолеть 428 км по циклу EPA на одном заряде.

Кроме этого, RZ 450 также получит новый вариант начального уровня, что будет иметь такое же оборудование, как упомянуто выше. Его цена будет начинаться от 48 675 долларов. Ключевым отличием является меньший аккумулятор на 71,4 кВт-ч и система полного привода с двумя электромоторами общей мощностью 312 “лошадей”.

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В таком исполнении кроссовер достигает первой сотни за пять секунд, но запас хода резко падает 354 км. К слову, стоимость версии RZ 300e Premium значительно снижается с $55 175 до $48 175. Подобным образом, цена на RZ 450e Premium падает с $59 875 до $52 875.