Lexus TX получил новую комплектацию и пересмотренную стоимость

Как сообщает Autoevolution, первый в истории трехрядный внедорожник от Lexus, который, фактически, является более премиальным аналогом Toyota Grand Highlander, получил новую комплектацию для 2025 модельного года.

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Как и модель от Toyota, TX основан на платформе TNGA-K и собирается в Соединенных Штатах на заводе TMMI в Принстоне, Индиана. Однако, стоимость Toyota Grand Highlander стартует от 43 320 долларов за модель 2024 года, тогда как цена Lexus TX 2024 модельного года составляет $55 050 за вариант TX 350 с передним приводом и мощностью 275 лошадиных сил.

В то же время стоимость полноприводной модели начинается от 56 650 долларов. Также есть модели Premium и Luxury с передним или полным приводом, а также гибридные варианты TX 500h F Sport Performance Premium и Luxury и уникальный гибридный TX 550h+ Luxury AWD за 78 050 долларов.

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Для 2025 модельного года компания Lexus решила повысить начальную рекомендованную цену до $56 490 за базовый вариант. Кроме того, Lexus TX 2025 года получил новый уровень комплектации F Sport Handling, который предлагается исключительно в варианте TX 350 AWD.

Новая версия оснащена стандартной адаптивной изменяемой подвеской, системой помощи при парковке с автоматическим торможением, панорамной стеклянной крышей, сиденьями третьего ряда с электроприводом и вентиляцией передних сидений.

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Узнать новинку можно по специальной изготовленной на заказ передней части, иной задней панели, черным рейлингам на крыше, темной хромированной окантовке окон, черным крышкам зеркал и 22-дюймовым легкосплавным дискам с отделкой Matte Black.

В салоне новый Lexus TX 350 AWD F Sport Handling 2025 года имеет такие новые элементы, как подогрев и кожаный руль, алюминиевые педали и накладки на пороги, а также отдельные кресла второго ряда, поэтому фактически, кроссовер имеет место только для шести человек. Таким образом, благодаря новому уровню комплектации, трехрядный внедорожник Lexus TX имеет семь вариантов оснащения.

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К слову, варианты силовых агрегатов и трансмиссии остаются неизменными. Есть базовый 2,4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, которым оснащен TX 350 FWD и AWD, гибридный 2,4-литровый турбодвигатель для TX 500h с суммарной мощностью 366 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а также мощный плагин TX 550h + мощностью 404 л.с гибрид, который оснащен аккумулятором на 18,1 кВт-ч. Его достаточно, чтобы преодолеть 50 км на электротяге.