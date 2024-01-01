Новый Lexus LX 2025 года существенно вырос в цене

Как сообщает Carscoops, теперь новой базовой комплектацией в США является LX Premium. По сравнению с прошлогодним аналогом, этот вариант вырос в цене на 5 985 долларов. Список оснащения расширился новой беспроводной зарядной станцией для смартфона, а также, как говорит Lexus, кузов авто стал более жестким.

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Инженеры перенастроили систему рулевого управления, чтобы обеспечить лучшую управляемость. LX Premium оснащен светодиодными фарами, подножками с освещением, люком, 20-дюймовыми дисками и электроприводом двери багажника. В салоне водителя будет информировать 12,3-дюймовая цифровая панель и дисплей мультимедиа с такой же диагональю.

Есть также отдельный 7-дюймовый экран для управления климат-контролем и системой Multi-Terrain Select. LX Premium получил подогрев руля, а также передние сиденьями с подогревом и вентиляцией, подогрев сидений второго ряда и электропривод для складывания третьего ряда.

Все модели LX стандартно оснащены системой безопасности Lexus Safety System+ 3.0, включающей все передовые системы помощи водителю. Как и у прошлогодней модели, в линейке есть версии LX 600 F Sport Handling за 113 850 долларов и LX 600 Luxury за 115 850 долларов. Они идентичны со своими предшественниками, но имеют повышение цен на 6725 и 6985 долларов соответственно.

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Под капотом LX600 установлен 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 415 л.с. и 649 Нм крутящего момента и работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода с центральным дифференциалом с блокировкой. Внедорожник разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды и может достигать максимальной скорости в 209 км/ч.

В то же время гибридный LX 700h значительно отличается от стандартной модели. Он немного длиннее обычной модели и оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из 3,4-литрового V6 с двойным турбонаддувом, 10-ступенчатой автоматической коробки передач, электродвигателя и никель-металл-гидридной батареи.

Мощность установки составляет 463 л.с. и 790 Нм крутящего момента, что позволяет машине достигать первой сотни всего за 6,4 секунды. Стоимость гибрида стартует от 115 350 долларов. Он доступен в стандартной комплектации Overtrail, отличающейся наличием блокировок дифференциалов, 18-дюймовыми дисками с шинами для бездорожья и другими внедорожными акцентами.

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Другие преимущества включают всепогодные подкладки для пола и инвертор переменного тока мощностью 2400 Вт. Клиенты также могут заказать гибридную версию и в других комплектациях. В варианте оснащения Ultra Luxury в салоне будут установлены четыре отдельных кресла со всеми премиальными опциями.