Lexus RC покидает конвейер

Срок снятия с производства этой модели уже объявлен – ноябрь нынешнего года. Правда, восхождению последнего Lexus RC (Radical C Coupe) будет предшествовать именная лимитированная серия Final Edition. Информацию о финишной дате и лимит-версии распространил портал Motor 1.

Специальная версия Final Edition (см. видео внизу) будет включать модели RC300 и RC300h с четырехцилиндровыми двигателями и RC350 с шестицилиндровым агрегатом. Эти автомобили получат 19-дюймовые колесные диски Enkei и красные тормозные суппорты.

Читайте также 2019 Lexus RC получил карбоновый наряд от TRD

Новый цвет кузова Sonic Iridium будет доступен, наряду с восемью другими стандартными цветами, в сочетании с черными боковыми зеркалами с электроскладыванием. Интерьер обогатится элементами из углеродного волокна и замшевыми акцентами, а все будет дополнено обивкой Black & Flare Red.

Для RC F Final Edition, оснащенного атмосферным 5,0-литровым двигателем V8, будет специальный значок на капоте. Эта модель получит 19-дюймовые кованые диски BBS и красные тормозные суппорты. Кроме этого, ожидаются стандартные компоненты из углеродного волокна: передний спойлер, задний диффузор, выдвижной спойлер.

Lexus RC и RC F Final Edition вверху и внизу. Фото: Lexus

Несмотря на упоминание о "высоко тонко настроенном двигателе", 2UR-GSE все равно генерирует 475 л.с. и 535 Нм крутящего момента, передаваемого на задние колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и дифференциал.

Цены на RC300 начального уровня начинаются от 6 660 000 иен (42 687 долларов США по текущему курсу) и достигают 13 600 000 иен за RC F (87 169 долларов США). Все варианты Final Edition уже продаются в Японии, где более мощная модель V-8 будет ограничена всего 200 единицами.

Читайте также Lexus RC F помогает спасать мир в новом фильме "Люди в черном: Интернешнл"

Lexus подтвердил Motor 1, что RC F Final Edition поступает в Соединенные Штаты по цене 94 000 долларов, включая плату за доставку и обработку.