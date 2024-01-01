Lexus RC покидає конвеєр

Термін зняття з виробництва цієї моделі уже оголошено – листопад нинішнього року. Щоправда, сходженню останнього Lexus RC (Radical C Coupe) передуватиме іменна лімітована серія Final Edition. Інформацію про фінішну дату й ліміт-версію поширив портал Motor 1.

Спеціальна версія Final Edition (див. відео внизу) включатиме моделі RC300 і RC300h з чотирициліндровими двигунами та RC350 з шестициліндровим агрегатом. Ці автомобілі отримають 19-дюймові колісні диски Enkei та червоні гальмівні супорти.

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Новий колір кузова Sonic Iridium буде доступний, поряд з вісьмома іншими стандартними кольорами, в поєднанні з чорними бічними дзеркалами з електроскладанням. Інтер'єр збагатиться елементами з вуглецевого волокна і замшевими акцентами, а все буде доповнено оббивкою Black & Flare Red.

Для RC F Final Edition, оснащеного атмосферним 5,0-літровим двигуном V8, буде спеціальний значок на капоті. Ця модель отримає 19-дюймові ковані диски BBS і червоні гальмівні супорти. Окрім цього, очікуються стандартні компоненти з вуглецевого волокна: передній спойлер, задній дифузор, висувний спойлер.

Lexus RC і RC F Final Edition вгорі та внизу. Фото: Lexus

Попри згадку про "високо тонко налаштований двигун", 2UR-GSE все одно генерує 475 к.с. і 535 Нм крутного моменту, що передається на задні колеса через 8-ступеневу автоматичну коробку передач і диференціал.

Ціни на RC300 початкового рівня починаються від 6 660 000 ієн (42 687 доларів США за поточним курсом) і досягають 13 600 000 ієн за RC F (87 169 доларів США). Усі варіанти Final Edition вже продаються в Японії, де потужніша модель V-8 буде обмежена лише 200 одиницями.

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Lexus підтвердив Motor 1, що RC F Final Edition надходить до Сполучених Штатів за ціною 94 000 доларів, включаючи плату за доставлення та обробку.