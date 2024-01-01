Lexus показал обновленный электрический кроссовер RZ

В Брюсселе состоялась мировая премьера обновленного Lexus RZ. Электрический кроссовер получил обновления, которые обеспечивают более высокую мощность, улучшенный контроль и более глубокую вовлеченность водителя в процесс управления.

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Среди технических инноваций главной можно назвать применение электронной системы управления Lexus (steer-by-wire) со штурвалом вместо руля. Угол поворота от нейтрального положения до крайнего левого или правого положения составляет примерно 200 градусов.

Обещают, что несмотря на отсутствие физической связи между рулем и колесами водитель получает соответствующую обратную связь с помощью электрических сигналов, что сводит к минимуму неприятные вибрации на руле.

В обновленной линейке модели впервые представлена модификация F SPORT. Полноприводный RZ 550e является самым мощным RZ, предлагая новые впечатления от управления электромобилем благодаря Lexus Interactive Manual Drive. Эта электронная технология обеспечивает виртуальное ручное переключение передач.

Новая линейка RZ будет представлена с тремя различными вариантами мощности:

RZ 350e с 224 л.с./165 кВт,

RZ 500e с 380 л.с./280 кВт

RZ 550e F SPORT с 408 л.с/300 кВт.

Тяговая способность полноприводного RZ увеличилась вдвое. Теперь он может буксировать прицеп массой до 1 500 кг.