Toyota считает, что электромобили загрязняют экологию сильнее гибридов

Как пишет Motor1, глава Toyota Акио Тойода непоколебим в том, что полный переход на электромобили будет иметь огромные последствия для всей автомобильной промышленности. По его мнению, миллионы рабочих мест могут оказаться под угрозой, если двигатели внутреннего сгорания выведут из эксплуатации слишком быстро.

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Кроме того, на экологическую ситуацию, как утверждает Тойода, это повлияет еще хуже, ведь компания Toyota считает, что электрические авто грязнее гибридов. Глава японского автопроизводителя заявил, что с момента запуска Prius первого поколения в 1997 году компания продала около 27 миллионов гибридов.

Акио Тойода

По его мнению, все эти автомобили оставили такой же углеродный след, как и 9 миллионов проданных новых электромобилей. Другими словами, один электромобиль такой же грязный, как три гибрида. Внук основателя Toyota добавил, что этот разрыв увеличивается, если электромобили заряжаются электроэнергией от тепловых электростанций.

Интересно, что нежелание Toyota полностью перейти на электромобили сначала вызвало критику от других мировых автопроизводителей и экспертов. Однако, теперь стало очевидным, что компания выбрала верную стратегию, из-за чего она является крупнейшим автопроизводителем в мире пятый год подряд.

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Конечно электромобили бренда могут отставать от конкурентов, но Toyota с избытком компенсирует это своими гибридами и остальными моделями с двигателями внутреннего сгорания. Новейшим автомобилем, который получил гибридную версию, является самая маленькая модель компании – Aygo X. Toyota говорит, что этот хэтчбек имеет самый низкий выброс CO₂ среди всех автомобилей без подзарядки от сети на рынке.

Toyota Aygo X

Несмотря на провал Mirai, компания также остается преданной водородным технологиям и видит потенциал в сочетании водорода с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, BMW начала сотрудничать с Toyota для разработки собственной первой серийной водородной модели, которая дебютирует в 2028 году.

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Как автомобильный гигант, Toyota имеет финансовую и промышленную мощность для совершенствования своих гибридов, а также разработки лучших электромобилей. Она обновила bZ4x более привлекательным и добавила bZ4x Touring и C-HR+ к своей растущей европейской линейке электромобилей. В то же время Lexus недавно выпустил электрический седан ES и обновил RZ. Согласно новому отчету Bloomberg, до 2027 года в США появятся еще два электромобиля.