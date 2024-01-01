В США водородный Toyota Mirai подешевел почти вдвое

Как передает Motor1, базовая комплектация XLE теперь стоит на 25 000 долларов меньше. К тому же эту скидку можно совместить с нулевой процентной кредитной ставкой.

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Кроме этого, Toyota предоставляет абонемент на водородное топливо с суммой в 15 000 долларов на шесть лет. Таким образом, покупатель может сэкономить до 37 тысяч долларов, выбирая базовую версию и до 48 тысяч, покупая топовую комплектацию Limited.

Такие существенные скидки вызваны чрезвычайно низким продажами. До июня этого года Toyota продала лишь 245 автомобилей в Соединенных Штатах, что на 85,8% меньше по сравнению с первыми шестью месяцами 2022 года. В прошлом месяце было реализовано лишь 20 автомобилей.

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Несмотря на низкие продажи, компания все еще отдает приверженность водородным технологиям. К тому же по слухам, BMW рассматривает возможность внедрения водородных силовых установок до 2030 года.