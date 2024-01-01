В США водневий Toyota Mirai подешевшав майже удвічі

Як передає Motor1, базова комплектація XLE тепер коштує на 25 000 доларів менше. До того ж цю знижку можна поєднати з нульовою процентною кредитною ставкою.

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Окрім цього, Toyota надає абонемент на водневе паливо з сумою в 15 000 доларів на шість років. Таким чином, покупець може заощадити до 37 тисячі доларів, обираючи базову версію й до 48 тисяч, купуючи топову комплектацію Limited.

Такі суттєві знижки спричинені надзвичайно низьким продажами. До червня цього року Toyota продала лише 245 автомобілів у Сполучених Штатах, що на 85,8% менше порівняно з першими шістьма місяцями 2022 року. Минулого місяця було реалізовано лише 20 автівок.

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Попри низькі продажі, компанія все ще віддає прихильність водневим технологіям. До того ж за чутками, BMW розглядає можливість впровадження водневих силових установок до 2030 року.