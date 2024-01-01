У червні продажі Toyota Prius катастрофічно впали

Toyota Prius п’ятого покоління є значним покращенням у порівнянні з попередньою моделлю. Одного тільки його зовнішнього вигляду було достатньо, щоб на початку цього року продажі стрімко зросли. Проте звіт про продажі за другий квартал автовиробника показує, що гібрид мав жахливий червень, а минулого місяця Toyota продала лише 13 Prius. Чому так мало?

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Коли у квітні Toyota відкликала Prius через задні двері, які могли відкриватися під час руху, вона також оголосила про припинення продажу цієї моделі, щоб знайти спосіб вирішення проблеми. Виробник також рекомендував власникам активувати функцію, яка автоматично блокує двері, запобігаючи їх відкриттю в разі короткого замикання.

Незважаючи на те, що продажі в червні впали на 99,5 відсотка порівняно з минулим роком, протягом перших шести місяців 2024 року вони зросли до 15 373 одиниць. Це може бути невелике збільшення на 2,9 відсотка, оскільки Toyota продасть лише пару тисяч автомобілів більше порівняно з 13 327 проданими у першому кварталі, але зростання є, і продажі Prius мають скоро відновитися.

Toyota повідомила, що вона відновила виробництво Prius в Японії минулого місяця і що нові екземпляри повинні почати надходити в Сполучені Штати пізніше цього місяця і в серпні. Очікується, що продажі моделі відновляться пізніше цього року.