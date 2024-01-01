В июне продажи Toyota Prius катастрофически упали в июне

Toyota Prius пятого поколения является значительным улучшением по сравнению с предыдущей моделью. Одного только его внешнего вида было достаточно, чтобы в начале этого года продажи стремительно выросли. Однако отчет о продажах за второй квартал автопроизводителя показывает, что гибрид имел ужасный июнь, а в прошлом месяце Toyota продала лишь 13 Prius. Почему так мало?

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Когда в апреле Toyota отозвала Prius из-за задней двери, которые могли открываться во время движения, она также объявила о прекращении продаж этой модели, чтобы найти способ решения проблемы. Производитель также рекомендовал владельцам активировать функцию, которая автоматически блокирует двери, предотвращая их открытию в случае короткого замыкания.

Несмотря на то, что продажи в июне упали на 99,5 процента по сравнению с прошлым годом, в течение первых шести месяцев 2024 года они выросли до 15 373 единиц. Это может быть небольшое увеличение на 2,9 процента, поскольку Toyota продаст лишь пару тысяч автомобилей больше по сравнению с 13 327 проданными в первом квартале, но рост есть, и продажи Prius должны скоро восстановиться.

Toyota сообщила, что она возобновила производство Prius в Японии в прошлом месяце и новые экземпляры должны начать поступать в Соединенные Штаты позже в этом месяце и в августе. Ожидается, что продажи модели возобновятся позже в этом году.